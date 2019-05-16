شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال على أرض الفيروز.. عمرو وهيب شهيد فى يوم ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دماء طاهرة تأبى أرض الأديان أن تخفيها عن أعين الأبطال، وأنفس ما زالت تحيى عند ربها ترى الجنة بنعيماً لم تراه أعين بشراً.

"أبطال من ذهب" عبارة فصلت من رحم بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية، أبطال ضحوا بحياتهم فى سبيل الله وحماية وطنهم، فلم يبخلوا بقرة دم لحماية تراب الوطن فالشرف كل الشرف لدماء روت أرض الأديان حماية من تدنيس أهل النار.

"أبطال على أرض الفيروز" سلسلة حلقات يقدمها " الخليج 365" خلال شهر رمضان المبارك، تبرز تضحيات وبطولات أبطال القوات المسلحة على أرض سيناء العزيزة، وتبرز الحلقات قصص استشهاد رجال الجيش المصرى فداء للوطن وحمايته من تدنيس وخراب، فكانت دمائهم حاجزا لحماية المصريين جميعاً.

وفى الحلقة الحادية عشر نستعرض قصة البطل" عمرو وهيب"

النقيب عمرو وهيب ابن محافظة الإسماعلية، قائد سرية صاعقة بالكتيبة 83 صاعقة والمتمركزة بقطاع رفح العسكري، وقد استشهد فى صباح 23 نوفمبر 2015، وهو نفس يوم ميلاده، إثر قيام عناصر إرهابية باستهداف عربة يستقلها على طريق المهدية، ما أدي لاستشهاده وطاقم المركبة المكون من 4 جنود.

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كان الرائد عمرو، كغيره من رجال القوات المسلحة المصرية مثلًا يُحتذى فى الوطنية، والفداء، والتضحية من أجل الوطن بالغالى، والنفيس، حيث كان منذ التحاقه بالثانوية العامة يحلم بأن يكون قائدًا عسكريًا فى الجيش المصرى للمحافظة على تراب البلد، فتحققت أمنيته والتحق بالكلية الحربية فى سلاح المشاة، ومنه تخصص فى سلاح الصاعقة، وشارك فى عملية حق الشهيد 1، و2 وساهم فى القضاء على عديد من الإرهابيين القتلة.

الشهيد متزوج ولديه ولديه ابنتان وولد، هم، ملك 6 سنوات، وجود 3 سنوات، وياسين الذى لم يتجاوز العام الواحد أثناء استشهاد والده.. كما أن جميع زملائه وأهالى بلده يشهدون له بالأخلاق الرفيعة، والرجولة والشهامة.



أبطال على أرض الفيروز (2)