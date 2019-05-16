فيديو.. تعرف على جهود الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة جميع صور الخروج عن القانون. ونجحت جهود الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، فى ضبط 221 قطعة سلاح نارى ، 252 قضية مخدرات ، 251 دراجة نارية مخالفة ، 24289 مخالفة مرورية ، 1650 مخالفة مرافق، 30 قضية مصنفات، وتنفيذ 79134 حكم قضائى متنوع. Advertisements جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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