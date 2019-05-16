الأمم المتحدة تعلن عن مقتل 10 فلسطينيين فى سقوط قذائف على مخيم بحلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل، أن الأمم المتحدة أعلنت عن مقتل 10 فلسطينيين جراء سقوط قذائف على مخيم للاجئين في محافظة حلب السورية. إضافة تعليق



ذكرت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل، أن الأمم المتحدة أعلنت عن مقتل 10 فلسطينيين جراء سقوط قذائف على مخيم للاجئين في محافظة حلب السورية.

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