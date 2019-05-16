شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام المساجد بفتوى 13 جنيها قيمة زكاة الفطر كما حددتها دار الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبهت وزارة الأوقاف على جميع مساجد مصر بما جاء فى فتوى دار الإفتاء المصرية من تحديد زكاة الفطر لهذا العام رمضان 1440هــ بقيمة 13 جنيها، بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام شيخ الأزهر الشريف.
وشمل التنبيه أن تكون قيمة الزكاة 13 جنيها كحدٍّ أدنى عن كل فرد، وأنها اختارت الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب ؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إلزام المساجد بفتوى 13 جنيها قيمة زكاة الفطر كما حددتها دار الإفتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.