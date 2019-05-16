شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها إلى دمشق للمرة الأولى منذ 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر عراقية، أن الخطوط الجوية العراقية ستستأنف يوم السبت المقبل رحلاتها إلى دمشق للمرة الأولى منذ العام 2011، وفق ما ذكرت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل.

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