تبرئة صحافيين قبرصيين تركيين من تهمة إهانة اردوغان

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ف ب):

برأت محكمة في "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد الخميس صحافيين كان يمكن أن يحكم عليهما بالسجن خمس سنوات لو دينا بتهمة "إهانة" الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عبر نشر رسم كاريكاتوري له.

وأفاد صحافيون في فرانس برس أن الحكم قوبل بالتصفيق من الحضور داخل المحكمة وبعدما خرجا من قاعتها حرين.

والصحافيان هما سينير ليفنت رئيس تحرير صحيفة "أفريقا" القبرصية التركية والمرشح الى الانتخابات الاوروبية في السادس والعشرين من مايو، وعلي عثمان تاباك الصحافي في الجريدة نفسها. وقد لوحقا بتهمة "التشهير وإهانة قائد أجنبي" في إشارة الى الرئيس التركي.

والرسم الكاريكاتوري الذي تسبب بالقضية يظهر فيه تمثال يوناني يبول على الرئيس التركي.

وكان عدد من رواد الانترنت تناقلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا الرسم خلال زيارة قام بها اردوغان الى اليونان عام 2017، وقامت صحيفة "أفريقا" بإعادة نشره مع تعليق "كما يراه اليونانيون".

وخلص القاضي اينان جنكاي الى القول في حكمه إن هذا الرسم "لا يشكل إهانة".

واعتبر أن الصحيفة نقلت مشاعر بعض اليونانين بعد اللقاءات التي جرت بين مسؤولين من اليونان وتركيا.

وتطرق القاضي في حكمه الى عدة قرارات أصدرتها المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان وبرأت فيها عددا من الصحافيين بعد اتهامهم بإهانة قادة سياسيين، في إطار حماية حرية التعبير.

من جهته قالت بولين أديس ميفل المسؤولة عن الاتحاد الاوروبي في منظمة "مراسلون بلا حدود"، إن المنظمة ترى في "هذا القرار إشارة مشجعة في إطار حماية حرية التعبير".

-يقظة-

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وقال الصحافي سينير ليفنت لوكالة فرانس برس بعد خروجه من قاعة المحكمة "لقد انتصرنا وانهزم اردوغان".

وتابع ليفنت المعروف بانتقاداته اللاذعة لاردوغان "لا تستطيع تركيا أن تقوم في قبرص بما تقوم به عندها"، معتبرا أن قرار المحكمة يشكل "خطوة لانهاء الاحتلال الذي يعانيه القبارصة الأتراك".

وتحتفظ تركيا في القسم الشمالي من جزيرة قبرص بنحو 30 ألف جندي ما يشكل احتلالا بمفهوم القانون الدولي. وعندما اعلنت "جمهورية شمال قبرص التركية" لم تعترف بها سوى تركيا.

وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والعضو في الاتحاد الاوروبي، لا تفرض سيطرتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة.

وردا على قرار المحكمة أعلن المدعي العام أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيستأنف الحكم.

كما أعلنت "مراسلون بلا حدود" أنها "تبقى يقظة وخصوصا أن سينير ليفنت لا يزال يواجه محاكمتين".

فهو ملاحق خاصة لنشره مقالا مطلع العام 2018 ينتقد فيه الهجوم التركي على مقاتلين أكراد في عفرين في شمال غرب سوريا.

وعنونت صحيفة "أفريقا" صفحتها الاولى "عفرين الإحتلال الثاني لتركيا".

وبعد صدور هذا العدد من الصحيفة طلب اردوغان "من الاشقاء في شمال قبرص إعطاء الجواب المناسب". وبالفعل قام عدد من القوميين المتشددين في اليوم التالي برمي الحجارة على مقر الصحيفة على مرأى من عناصر الشرطة القبرصية التركية.

وكان سينير ليفنت دخل السجن عام 2002 بعد إدانته بكتابة مقالات اعتبرت "مهينة" ل"رئيس" شمال قبرص في تلك الفترة رؤوف دنكطاش.