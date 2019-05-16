الزراعة: ضبط كميات من المخ مهربة داخل كراتين لحوم قادمة من الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد :

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعدته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن اكتشاف تهريب قطع مخ داخل كراتين لحوم جاموسي مجمدة مستوردة من الهند وتم اكتشاف الواقعة خلال فحص شحنة اللحوم داخل معامل وزارة الزراعة.

وأوضح التقرير، أن الكمية عبارة عن أربعين كيسًا به مخ مخبأة داخل كل كرتونة تزن 20 كجم لحوم جاموسي مجمدة لعدد 1400 كرتونه بإجمالي 28 طنًا وارده من الهند لحساب إحدى شركات القطاع الخاص بتاريخ 14 مايو الجاري.

واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية والجزائية حيال تلك الواقعة ضد الشركة المستوردة للشحنة.

الجدير بالذكر أن مصر تمنع استيراد المخ؛ لأنه لا يخضع للكشف الطبي في الدول الوارد منها.