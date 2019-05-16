​الموالح في المقدمة.. الزراعة تكشف حجم صادراتها لـ3 قارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي الصادرات الزراعية لجميع دول أوروبا وأفريقيا والأسواق الآسيوية.

وأوضح التقرير الذي حصل "الخليج 365" على نسخة منه، أن إجمالي الصادرات، 2.727 مليون طن في الفترة من 1 يناير حتى 5 مايو 2019.

وذكر التقرير، أن "الموالح كان لها النصيب الأكبر في التصدير، وبلغت مليونًا و277 ألفًا و340 طنًا، واحتل محصول البطاطس المركز الثاني بالغًا 539 ألفًا و161 طنًا".

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وقال الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الوزارة اتبعت جميع الإجراءات الخاصة بمتابعة ورصد متبقيات المبيدات، وعمليات ضبط العلامات التجارية لتفادي حظر أي منتج مصري، لافتًا إلى أن الحجر الزراعي اتخذ كافة التدابير اللازمة للحد من تصدير الشحنات المخالفة للشروط.

ولفت العطار، لمصراوي، إلى أن الصادرات المصرية تسير بنفس معدلات العام الماضي في زيادة مستمرة بفضل الإجراءت التي تقوم وزارة الزراعة، موضحًا أن الحظر الوحيد المؤقت قاصر على محصول البصل فقط، متوقعًا انتهاء الحظر عقب عيد الفطر المبارك.

وأوضح، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تتعامل مع ملف تصدير المحاصيل الزراعية بدرجة عالية من الاهتمام والمتابعة، وتهتم بفتح أسواقًا جديدةً باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد المصري.