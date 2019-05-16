الرقابة الإدارية تحقق 193 مليون جنيه خلال شهرين عائدًا ماديًا للدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حققت هيئة الرقابة الإدارية، عوائد مالية لخزانة الدولة، واتخذت إجراءات لمنع الفساد والوقاية منه وتلبية مطالب الدولة والمواطنين خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

وحسب بيان، اليوم الخميس، تمكنت الهيئة، في مجال تحقيق العوائد المالية لخزانة الدولة، خلال تلك المدة من تحقيق عائد مادي للدولة يقدر بحوالي 193 مليون جنيه نتيجة كشف المخالفات في المجالات المختلفة ومن أهمها مشاركة الهيئة في أعمال اللجنة الوزارية المشكلة لبحث النزاع القائم بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومحافظة الدقهلية والتوصل لاتفاق بشأن تجديد مدة حق الانتفاع لأرض الجامعة بما يضمن استمرار الجامعة في تقديم الخدمات الطلابية واستيداء المحافظة لمستحقاتها المالية التي بلغت نحو 53,5 مليون جنيه.

وفي مجال منع الفساد والوقاية منه ، تم استغلال مخرجات وبيانات وحدات البنية المعلوماتية للدولة المصرية المتوافرة بالهيئة، وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة لدعم متخذ القرار بالجهات الحكومية، بفحص تظلمات المستبعدين من منظومة الدعم التمويني وقبول 75 ألف تظلم بعد مراجعة قواعد البيانات الخاصة بهم، بالإضافة الى مراجعة قاعدة بيانات المستحقين للذكاة والصدقات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف من خلال تطبيق بعض المحددات لاستيضاح حالتهم المادية لبيان مدى استحقاقهم، وعمل شاشات الاتاحة الخاصة بدعم واتخاذ القرار لمنظومة الدعم التمويني .

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وعلى جانب أخر ، تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 44 موقعاً مختلفاً، واقتراح التدابير الوقائية اللازمة للحد من فرص حدوث وقائع الفساد بالتنسيق مع المسئولين في عدد من المجالات، وكذلك اتخاذ بعض الإجراءات التي تهدف إلى تدعيم أنظمة الوقاية ببعض الجهات الحكومية.

وفي مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، قامت الهيئة بتلبية 293 مطلبا لصالح قطاعات الدولة المختلفة، وإجراء التحريات عن 1282 موظفا عموميا ممن رُشحوا لشغل الوظائف القيادية بقطاعات الدولة المختلفة، كما ساهمت في حل المشاكل والشكاوى لـ 115 مواطنا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة ومنها شكوى بعض المزارعين ببني سويف، تضرروا من تأخر صرف مستحقاتهم المالية التي بلغت حوالي 137 مليون جنيه لدى الجمعية العامة للقطن وتبين أحقيتهم، وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الزراعة تم صرف مستحقاتهم.

وفي مجال جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، أسفرت جهود الأكاديمية عن تدريب 1373 متدربا -خلال شهرين- من خلال عقد 46 برنامجا تدريبيا مختلفا، وقد مثل الحاضرون لتلك البرامج عدة قطاعات سواء على المستوى الداخلي للهيئة أو لسائر الوحدات الإدارية للدولة أو على مستوى التعاون المصري الأفريقي تلك الأنشطة تدريب بعض السيدات من المجلس القومي للمرأة ، وطلبة وضباط الكليات العسكرية، وعمداء بعض الكليات للجامعات ، والأئمة والمشايخ والداعيات التابعين لوزارة الأوقاف، وعدد من الإعلاميين والدبلوماسيين وأعضاء البورصات والضباط الأفارقة، ودارت فعاليات هذه البرامج حول تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وسبل منعه والعلاقات المصرية الأفريقية والحاسب الآلي ونقل الخبرات.