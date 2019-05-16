بحضور نخبة من علماء أفريقيا.. عقد مؤتمر الشئون الإسلامية سبتمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قررت َوزراة الأوقاف، عقد مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يومي 14 و15 سبتمبر المقبل تحت عنوان "فقه بناء الدول- دراسة فقهية عصرية".

ويناقش المؤتمر، الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول "رؤية عصرية"، ومفهوم الدولة وأركانها بين الماضي والحاضر، والتوازن الفقهي بين المسئوليات العامة والخاصة وأثره في بناء الدول، والأحكام الفقهية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة، وموقف الإسلام من نظم الحكم الحديثة والمعاصرة.

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كما يناقش المؤتمر، فقه الدول وفقه الجماعات، ومحددات وزكائز فقه الدول وفقه الجماعات، وخطاب القطيعة مع الدولة لدى الجماعات المتطرفة، والتشوهات الفكرية في بناء مفهوم الدولة لدى الجماعات، ومسارات الدولة والأمة في التنظيم الدولي المعاصر ( رؤية فقهية)، والأثار الإيجابية لفقه الدول والآثار السلبية لفقه الجماعات، ونظرة القانون الدولي لفقه الدول وفقه الجماعات وأحكامها.

ويناقش المؤتمر أيضًا، عوامل بناء الدول السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والدستورية والقانونية.

وأشارت إلى أنه سيتم دعوة نخبة واسعة من شباب علماء أفريقيا لحضور المؤتمر لأول مرة بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.