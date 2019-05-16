برلماني يشيد بتخفيض أسعار تذاكر أمم أفريقيا: تخفف العبء عن الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالاستجابة السريعة لمطالب تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات مصر في بطولة أمم إفريقيا خلال دورها الأول، لتصبح 150 بدلا من 200 جنيه.

وقال "مشهور" في بيان الخميس، إن الخطوة تعكس الحرص على تخفيف العبء عن جماهير كرة القدم المصرية، وزيادة وجودها في المدرجات لتشجيع منتخب بلادها والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر، مشيرًا إلى أن جماهير الدرجة الثالثة من الشباب الصغير والطبقة المتوسطة التي لاتستطيع تحمل اسعار التذاكر المرتفعة.

وأوضح النائب، أن "الجمهور يذهب إلى الملعب ليس فقط للترفيه، ولكن للوقوف بجانب منتخب بلاده في بطولة هامة".