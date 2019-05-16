مجلس الأمة الكويتي: الحكومة أكدت استعدادها لمواجهة أي طارئ في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - أ ش أ

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، إن الحكومة قدمت خلال جلسة المجلس اليوم الخميس، عرضا أكدت خلاله استعدادها لمواجهة أي طارئ في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة الكويتي، عقب انتهاء جلسة النظر في طلب مناقشة التطورات الإقليمية المتسارعة، وتأثيرها على أمن واستقرار الكويت، والمقدم من النواب والحكومة، والذي نوقش في جلسة سرية.

وأوضح الغانم أنه وفقا للشرح المفصل الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووصفه للمشهد السياسي وآخر التطورات والأحداث، تبين مدى دقة وحساسية وخطورة المرحلة المقبلة، ووجوب الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات لكل الاحتمالات الواردة.

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وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتي على أن توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي صدرت في اليومين الماضيين، تستدعي من جميع المسؤولين وأبناء الشعب الكويتي، اتخاذ كل أشكال الحيطة والحذر، والاستعداد لكل الاحتمالات المقبلة.

وأضاف الغانم قائلا :"خارجيا للأسف، الأوضاع غير مطمئنة، أما داخليا بالتأكيد ما استمعنا إليه من استعدادات حكومية وفق ما عرض إلينا أن استعدادات الدولة أفضل بكثير من المرات الماضية".

وأشار إلى أن مجموعة من الوزراء قدموا شرحا عن استعدادات الدولة لمواجهة أي حالة حرب في المنطقة، كل فيما يعنيه، وتلته مداخلات للنواب لإبداء آرائهم وملاحظاتهم، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على إصدار بيان من مجموعة من النواب يوم الأحد أو الاثنين المقبلين.

وأكد الغانم أنه وفق البيانات والأرقام التي ذكرت من الأجهزة الفنية والمساندة التي حضرت مع المسؤولين جلسة اليوم، هناك رضا نسبي من النواب على استعدادات الحكومة، مشددا على ضرورة تحمل مجلس الأمة مسؤولياته تجاه هذه الأوضاع، والتصرف بحكمة ومسؤولية، تناسب ما يواجه الدولة من أخطار وتحديات خارجية.