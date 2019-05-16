"خطة النواب" تنتقد تأخر "التضامن" في تسليم موازنة البرامج والأداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي: ​

انتقدت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة، من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، وموازنات البرامج والأداء، تأخر وزارة التضامن الاجتماعي في إرسال موازنة البرامج والأداء إلى اللجنة، بالرغم من التزامهم في الأعوام السابقة، وتسليمها اليوم، وهو ما اعتذر عنه ممثلو الوزارة.

وأكد ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي، أنهم سيقومون بتسليم موازنات المديريات وفقا لموازنة البرامج والأداء.

وخلال الاجتماع تساءلت النائبة سيلفيا نبيل، عن الأموال المستردة من غير المستحقين للدعم النقدي، وحصر غير المستفيدين ونسبتهم.

من جهتها أوضحت الدكتورة نيفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن، أنه جرى فتح حساب خاص لأي أموال غير مستحقة يتم استردادها، والمبلغ وصل حتى الآن ٢٦ مليون جنيه خلال ٣ أشهر، لافتة إلى أنه سيتم إرسال التفاصيل للجنة بأعداد الأسر.

وأوضحت "القباج"، أنه تم تنقية٣٠٠ ألف أسرة من برامج الدعم النقدي، والهدف استرداد الأموال من غير المستحقين لردع المتحايلين، وخلق انطباع لدى المواطنين ان الوزارة تتابع وتسترد أموال الدولة من غير المستحقين.

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وتسائلت النائبة سيلفيا نبيل، عن وجود مشاكل مثل "الجفاف والطلاق والهجر والكوارث الطبيعية"، ووضع تكافل وكرامة ضمن أساليب علاجها، وهل يتوافق هذا مع آلية الصرف الخاصة بتكافل وكرامة.

قالت"القباج"، إن الحماية الاجتماعية لها أكثر من شق، منها ما يستهدف الأسر التي تعرضت لظروف مفاجئة تدخلها تحت مظلة الدعم النقدي، مثل الكوارث المفاجئة والظروف المفاجئة، مثلا هناك ١٨ ألف صياد بشمال سيناء يتم دعمهم بصفة مؤقتة لتضرر مصادر دخلهم حيث أنه لا يسمح لهم بالصيد، ويتم دعمهم حتى انتهاء الظروف الحالية.

وعادت ال​لت النائبة سيلفيا نبيل، عن نسبة تلك الأسر في ظل استنفاذ كافة الاعتمادات في الوضع القائم، وأوضحت التضامن أن نسبتهم، 0.6٪، كما تسائلت عن المبالغ والأعداد المستهدفة من خلال صندوق علاج الإدمان، لأنه في اجتماع اللجنة السابق أوضحت الوزارة أنها تستهدف علاج١٥٠ ألف فرد، وهو رقم متدني جدًا.

وأوضحت القباج، أنه يتم تأهيل الأيتام مهنيا، وعرض فرص عمل عليهم بعد سن ٢١، وتوفير وحدات سكنية مجمعة للشباب، مع بقاء الإناث حتى الزواج في الدار.

من جانبها اعترضت النائبة سيلفيا نبيل على عدم توفير شقق سكنية للإناث وإبقائهم في الدار بعد سن٢١، لافتة إلى أن هذا تمييز بينهم وبين الشباب، وأنه يجب توفير شقق لهم قائلة: "مش مفروض حد يعيش حياته كلها في دار أيتام ويتم ربط خروجها بالجواز".

وتسائلت نبيل عن تنفيذ الحكم الخاص بتسوية العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، بعد توجيه الرئيس السيسى بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا، حيث أوضح ممثل وزارة التضامن الإجتماعي أن الوزارة ستنفذ الحكم ولكن هناك إشكالية في فهم آلية تنفيذ الحكم، وبالتالي أرسلت الوزارة لمجلس الدولة لتفسير منطوق الحكم وكيفية التنفيذ.