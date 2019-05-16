الأزهر يدين طرد الاحتلال 15 أسرة فلسطينية شرقي الضفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بشدة ما أقدمت عليه عصابات الاحتلال الصهيونية من ممارسات نتج عنها تشريد 80 فلسطينيًّا بينهم 15 طفلًا.

وأكد في بيان له الخميس، أن هذا انتهاك صارخ لحقوق الفلسطينيين، وتطرف يهدف إلى خلق بيئة للتهجير القسري؛ تمهيدًا لطرد أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم والاستيلاء علىيها بشكل كامل.

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وطرد جيش الاحتلال الصهيوني 15 أسرة فلسطينية من منازلهم في قرية "حمصة الفوقا" بالأغوار الشمالية شرق الضفة الغربية المحتلة؛ وذلك بدعوى استخدام المنطقة كموقع لإجراء تدريبات عسكرية تستمر على مدار 3 أسابيع، بواقع 3 أيام أسبوعيًّا.

وبموجب هذا القرار الذي يأتي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، تحولت حياة الـ15 أسرة إلى جحيم؛ إذ إنهم باتوا بلا مأوى وفي وضع كارثي صعب. ووصف عضو الكنيست اليساري عوفير كاسيف، انتهاكات الكيان الصهيوني بأنها تطهير عرقي وحشي وتعسفي ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتعد هذه الممارسة الخامسة من نوعها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث قامت قوات الاحتلال بتشريد الفلسطينيين لإجراء تدريبات عسكرية تشكِّل مخلَّفاتها خطرًا على الأهالي، فمنذ عام 1973 وحتى اليوم استشهد على إثر هذه المخلفات 28 فلسطينيًّا، وأصيب 276 آخرون، بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنازل والأراضي الزراعية.