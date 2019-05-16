التحقيقات في إصابة شخصين برصاص أمين شرطة: "هجموا على بيته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة في واقعة إطلاق أمين شرطة النار على شخصين بعين شمس، ما أدى لإصابتهما في القدم.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المجني عليهما استعانا بعدد من أقاربهما وأصدقائهما وهجما على منزل أمين الشرطة على خلفية مشاجرة بينهما.

وجاء في التحقيقات أنه نشبت مشاجرة بين أمين الشرطة والمجني عليهما على إثر اصطدام "الضحية الأولى" بنجل أمين الشرطة أمام منزله وتدخل الأهالي لفض المشاجرة.

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وأضافت التحقيقات أن المجني عليهما أحضرا عددا من أقاربهما بغرض التعدي على أمين الشرطة ونجله، فأطلق الأخير عدة أعيرة نارية لتفريقهم، فأصيب اثنين بطلقتين في القدم، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وتواصل النيابة الاستماع لشهود العيان، وطلبت عرض المجني عليهما على الطب الشرعي لبيان إصابتهما، كما طلبت التحريات حول الواقعة.

وأمر المستشار شريف عيسوي، رئيس نيابة عين شمس، بحبس أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بإطلاق نار على شخصين بعين شمس.