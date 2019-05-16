«الشباب» تُنفذ برنامج «مشواري» لحل مشكلة البطالة

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وزارة الشباب والرياضة تنفذ برنامجا لحل مشكلة البطالة لما يقرب من ثلث شباب مصر.. ووزير الشباب والرياضة يوجه بإنشاء عدد من مراكز تنمية المهارات الحياتية للنشء

تنفذ وزارة الشباب والرياضة برنامج "مشواري" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وذلك لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب من خلال برنامج قومي للتدريب ويشمل مهارات عديدة، منها القيم، الاتصال، تحديد الأهداف، اتخاذ القرار، الحلم والتخطيط للمستقبل، العمل في فريق، ثقافة العمل، التفكير الابتكاري، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، ومهارات إجراء المقابلات الشخصية، وإنشاء المشروعات الصغيرة للشباب ومهارات الادخار للنشء، وذلك مساهمة لحل مشكلة البطالة لما يقرب من ثلث شباب مصر، من أجل تعزيز مهاراتهم بشكل يزيد من تقديرهم لذاتهم وثقتهم بأنفسهم ويعمل على تحسين حياتهم.

وأيضا خدمة المشورة المهنية الذي يهدف إلى إنشاء مراكز مشورة مهنية نموذجية تعني بتقديم خدمات توجيه ودعم للشباب لتحديد مسارهم المهني ومساعدتهم في تلبية تلك المتطلبات من خلال الدعم الإرشادي والتدريبات المتخصصة عن التخطيط للعمل وإحالة الشباب لفرص تدريبية وجهات تقدم فرص عمل وقروضا لإنشاء مشروعات صغيرة. ووجه

وأيضا خدمة المشورة المهنية الذي يهدف إلى إنشاء مراكز مشورة مهنية نموذجية تعني بتقديم خدمات توجيه ودعم للشباب لتحديد مسارهم المهني ومساعدتهم في تلبية تلك المتطلبات من خلال الدعم الإرشادي والتدريبات المتخصصة عن التخطيط للعمل وإحالة الشباب لفرص تدريبية وجهات تقدم فرص عمل وقروضا لإنشاء مشروعات صغيرة. ووجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بإنشاء عدد من مراكز تنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب في إحدى عشرة محافظة، حيث إن قضية البطالة تعتبر من أهم القضايا التي تهم النشء والشباب المصري، والتحدي يتمثل في أن 90% من العاطلين هم أقل من ثلاثين عاما، بالإضافة إلى مساعدته للدخول في سوق العمل، ومن الأسباب الرئيسية للبطالة هي عدم التناسب بين مهارات الشباب ومتطلبات سوق العمل وضعف المعلومات لدى الشباب عن الفرص والخدمات المتاحة التي يمكن أن يستفيدوا منها، بالإضافة إلى ثقافة العمل السائدة لدى الشباب. Advertisements وفي سياق آخر، كانت وزارة الشباب والرياضة قد أكدت اهتمام ودعم الدولة للملف الإفريقي، تنفيذاً لما أعلنه رئيس الجمهورية خلال فعاليات منتدى شباب العالم الذي شهد تمثيلا مشرفاً لشباب الدول الإفريقية، حيث جاءت منحة "ناصر للقيادة التحويلية" التي تقدمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني- مكتب الشباب الإفريقي، خلال الفترة من 8-22 يونيو المقبل لتعكس اهتماما خاصا من الدولة بالمحنة، إيمانا منها بدور الشباب الإفريقي وأهمية تقديم كل أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم. من جانبها، قامت الهيئة العامة للاستعلامات من خلال البوابة الإلكترونية التي تم تدشينها بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي والتي تتضمن سبعة مواقع على شبكة الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحيلية ولغة الهوسا، واللغة الأمهرية، واللغة البرتغالية، بتبنى منحة "ناصر للقيادة" والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وذلك تنفيذاً لمبادرة (1Million by 2021) لتأهيل مليون شاب إفريقي بحلول عام 2021 والتي أطلقتها مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الإفريقي مؤخرا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وتهدف المنحة إلى نقل التجربة المصرية العريقة في بناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل جديد من القيادات التحويلية الإفريقية الشابة ذات الرؤية المتماشية مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي المؤمنة بخدمة أهداف الوحدة الإفريقية عن طريق التكامل، بالإضافة إلى إنشاء تجمع للقيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرا على مستوى القارة بالتدريب والمهارات اللازمة والرؤى الاستراتيجية. كما تعد "ناصر" أول منحة (إفريقية – إفريقية) تستهدف القيادات الإفريقية الشابة التنفيذية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة داخل مجتمعاتهم، وهي إحدى آليات عناصر التمكين الحاسمة للتحول الإفريقي التي أقرتها أجندة إفريقيا 2063 نصًا. اقرأ أيضًا: «الرياضة» تدعم مركز شباب أبو منيسي في كفر الشيخ

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