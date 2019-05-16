بعد الطعن.. «الصحفيين» تبدأ الحرب على لائحة الجزاءات

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«الصحفيين»: سنخوض المسار القانوني للنهاية لإثبات عدم قانونية لائحة الجزاءات ومخالفتها لنصوص القانون والدستور.. و«الأعلى للإعلام»: القضاء الفيصل النهائي في القضية

من جديد اشتعلت الحرب على لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بعد الدعوى القضائية التي رفعها نقيب الصحفيين ضياء رشوان أمام الدائرة الثانية للقضاء الإدارى بمجلس الدولة للطعن على لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك تنفيذا لقرار مجلس النقابة في اجتماعه بتاريخ 4 أبريل الماضي، وتضمنت الدعوى شقًّا مستعجلا بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار هذه اللائحة، كما تضمنت شقا موضوعيا بإلغاء القرار السابق ذكره بإصدارها.

تفاقمت الأزمة حينما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في 18 مارس الماضي، القرار رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو ما أثار حفيظة العديد من أعضاء الجماعة الصحفية، ولحقه بيان من نقابة

تفاقمت الأزمة حينما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في 18 مارس الماضي، القرار رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو ما أثار حفيظة العديد من أعضاء الجماعة الصحفية، ولحقه بيان من نقابة الصحفيين بمجلسها الجديد في اليوم التالي، تؤكد فيه أن النقابة ستناقش كل مواد هذه اللائحة فور الانتهاء من تشكيل هيئة مكتبها، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق أن أقره في جلسة 8 يناير 2019، وقام بإرساله للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما أكدت النقابة أنها ستسلك كل السبل القانونية لتأكيد هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها، وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحةً أبوابها لأي حوار جاد. طعن النقابة

ويقول هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة اتخذت موقفا لإثبات عدم قانونية لائحة الجزاءات التي تم إصدارها، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات في تلك القضية، إما القضاء ببطلانها وإما بقانونيتها وإما إحالتها للمحكمة الدستورية، لافتا إلى أن الأمر برمته حاليا أمام الجهات القضائية وهي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في ذلك الأمر، منوها بأن النقابة ستخوض مسارها القانوني للنهاية ولن تتراجع عن إثبات حقها باعتبار أن تلك اللائحة مخالفة ولا أساس قانوني لها. Advertisements وأضاف يونس لـ"التحرير"، أن مجلس النقابة قام بدراسة اللائحة جيدا وقدم طعنا على المواد التي يرى فيها مخالفة واضحة لنصوص القانون، وأنها تتعارض مع الدستور ودور نقابة الصحفيين في تأديب ومحاسبة أعضائها. الفيصل النهائي للقضاء

في المقابل، قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعقيبًا على بيان نقابة الصحفيين بالطعن على لائحة الجزاءات التي تم إصدارها، إن النقابة من حقها الطعن واتخاذ المسلك القانوني الذي تراه، مشيرا إلى أن "لائحة الجزاءات تمت مراجعتها بصورة دقيقة عن طريق لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وانتهينا إلى إصدارها بعد التأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المقررة"، منوها بأن القضاء هو من سيحدد ويقول كلمته في النهاية، وهو الفيصل في النهاية في تلك القضية. وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أصدر بيانا في 19 مارس الماضي عن إصدار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة بالجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرا فيه إلى ما أثارته بعض مواد اللائحة من لغط واعتراض واسعين في أوساط الجماعة الصحفية المصرية عموما، وأعضاء نقابة الصحفيين خصوصا. وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة ستقارن اللائحة التي تم إصدارها بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه، والذي وافق عليه مجلس نقابة الصحفيين بإجماع الحاضرين، وما تم الأخذ به منها وما تم تجاهله. وشدد ضياء رشوان على أن النقابة سوف تكوّن رأيها النهائي في هذه اللائحة وفقا لمواد الدستور، وخصوصا المواد 70 و71 و72 و77، وقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، موضحا أن النقابة سوف تسلك كل السبل القانونية لتأكيد هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها، وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحةً أبوابها لأي حوار جاد.

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