شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: امتحانات «الإعدادية» جاءت في مستوي الطالب المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن إمتحانات الشهادة الإعدادية في أغلب المحافظات شهدت سهولة في اليوم الأخير لها بجميع المواد التي أدي الطلاب الإمتحان فيها اليوم.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن الإمتحانات جاءت في مستوي الطالب المتوسط، وذلك في إمتحان الدراسات الإجتماعة بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية، وكذلك إمتحان الهندسة في الإسكندرية، وإمتحان العلوم بمحافظة الغربية، واللغة الإنجليزية بمحافظة كفر الشيخ.