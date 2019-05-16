شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: امتحانات «الإعدادية» جاءت في مستوي الطالب المتوسط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن إمتحانات الشهادة الإعدادية في أغلب المحافظات شهدت سهولة في اليوم الأخير لها بجميع المواد التي أدي الطلاب الإمتحان فيها اليوم.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن الإمتحانات جاءت في مستوي الطالب المتوسط، وذلك في إمتحان الدراسات الإجتماعة بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية، وكذلك إمتحان الهندسة في الإسكندرية، وإمتحان العلوم بمحافظة الغربية، واللغة الإنجليزية بمحافظة كفر الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر «أمهات مصر»: امتحانات «الإعدادية» جاءت في مستوي الطالب المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.