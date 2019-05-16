شكرا لقرائتكم خبر عن «اتهموه بالإهمال فكسروا أنفه».. شقيقان يعتديان على طبيب بمستشفي «بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتدى شقيقان على طبيب بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، بالسب والضرب، ما تسبب في إصابته بكسر في عضمة الأنف، إذ اتهموه بالإهمال في علاج مريض من أهليتهما، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة يفيد بتلقيه بلاغًا من نقطة شرطة مستشفى التأمين الصحي، يُفيد بتعرض طبيب بالمستشفى لإعتداء من «شابين» بالسب والضرب، ما تسبب في إصابته، بكسر في عضمة الأنف.

وبعد الانتقال والفحص، تبيّن أن الطبيب المعتدى عليه يدعى «كيرلس. م»، طبيب بشري بمستشفى التأمين الصحي، وبسؤاله اتهم «علاء. س.ع» وشقيقه «عمر» بالإعتداء عليه بالسب والضرب، ما تسبب في إصابته.

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وفيما بعد، تم التحفظ على المتهمين، وبمواجهتهما اتهما الطبيب المعتدى عليه، بالإهمال في علاج مريض من أهليتهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7355 لسنة 2019 جنح قسم بني سويف، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

من جانبه، أكد المحامي أحمد حجازي، أمين اتحاد العمال ببني سويف، رئيس نقابة العاملين بالتأمين الصحي بالمحافظة، أن قانون العقوبات نصّ على الحبس والسجن، مدة تتراوح بين عامين إلى 5 سنوات وغرامة مالية، لكل من اعتدى بالضرب على الأطباء أو الموظف العام.

وقال رئيس نقابة العاملين بالتأمين الصحي، إنه لا يوجد أي عذر لأهالي المريض في الاعتداء على الأطباء وطاقم التمريض في المستشفيات، مشيرًا إلى أن العقوبة القانونية لا تمنع الجريمة ولكن تقلل من حدوثها بشكل كبير.

وقال الدكتور سيف عبدالشكور، مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، إن حالة الطبيب المعتدى عليه «مُطمئنة»، بعد أن أجريت له عملية جراحية ويستكمل علاجه بقسم الجراحة بالمستشفى، لافتًا إلى أنه يتابع حالته الصحية أولًا بأول.

وأكد مدير عام الفرع، أنه لن يتهاون في حق الطبيب المعتدى عليه أثناء تأدية عمله، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة، حفاظًا على حق الطبيب، ليكونا عبرة لغيرهم، مشيرًا إلى الحفاظ على كرامة وحقوق العاملين وكذلك حقوق المرضى.