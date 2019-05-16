شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أيرلندي يقوم بجولة في مزارع الإنتاج الحيواني بالفيوم والطريق الصحراوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وفد من رجال الأعمال الأيرلنديين لدراسة أوجه التعاون المختلفة في مجال الإنتاج الحيواني والاستفادة بالتقدم التكنولوجي بإيرلندا في هذا المجال بحضور مسؤولي السفارة الأيرلندية بالقاهرة، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس الادارة المركزية للحجر البيطري والفحوص والمشرف غلي العلاقات الزراعية الخارجية.

جاء ذلك عقب قيام الوفد الايرلندي بزيارة عديد من المزارع الكبيرة المصرية في الفيوم وطريق مصر اسكندرية الصحراوي للتعرف على ادارة المزارع في مصر ونظم الانتاج والتغذية، مشيدين بالتقدم والتكنولوجي لهذه المزارع، وعلي دور وزارة الزراعة وحفاوة الاستقبال.

وقالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، انه تم مناقشة كيفية التعاون في استيراد عجلات عشار وتحت العشار لإنتاج الألبان واللحوم من أيرلندا والتي تتناسب مع صغار المربين مع توفير أفضل الانواع الملائمة للظروف المصرية وذات انتاجية عالية بأسعار مناسبة، موضحة انه من المستهدف توفير 2 مليون طن لبن خلال 5 سنوات.

Advertisements

وشددت نائب وزير الزراعة على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الايرلندية في ادارة مزارع الالبان وفى مجال تكنولوجيا المعلومات والتغذية الحديثة وتقديم المساعدة الفنية لعمل مركز قواعد بيانات متقدم للثروة الحيوانية وكذلك الدعم الفني لإنشاء مركز تحسين وراثي للاستفادة من جينات الحيوانات المحلية المقاومة للأمراض وتحسين انتاجيتها.

اوضحت «نائب الوزير» انه يتم حاليا تنفيذ مشروع التحسين الوراثي وانشاء 800 وحدة تلقيح صناعي في كل الوحدات البيطرية انشاء وتطوير مراكز انتاج سائل منوي في دكرنس العباسية واسيوط وذلك بمبلغ 50 مليون جنيه، موضحة أهمية تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين في مجال ادارة المزارع واختيار السلالات ذات الانتاجية العالية ونظم التغذية المناسبة وتطوير المزارع لزيادة الإنتاجية.

أشارت «محرز»، إلى ان رجال الاعمال المصريين طلبوا من الجانب الأيرلندي تقديم الاستشارة الفنية لعمل مزرعة نموذجية يطبق فيها التكنولوجيا الأيرلندية في نظام الادارة والتغذية وتطبيق اجراءات الامن الحيوي واستخدام المخلفات الحيوانية في انتاج الطاقة والتسجيل والترقيم للحيوانات وانشاء قاعدة البيانات الخاصة بالحيوانات والانتاجية والتحصينات لتكون نموذج ناجح يحتذي به ويتم تطبيقه في مناطق أخرى وايضا طالبوا بالاستفادة بالخبرة الأيرلندية في صناعة الزبادي واللبنة والزبدة

وقام رئيس وفد رجال الاعمال الأيرلنديين بتوجيه الشكر لوزير الزراعة د عز الدين ابو ستيت وزاره الزراعة على حفاوة الاستقبال وتنظيم هذا الاجتماع الهام بحضور كبار رجال الاعمال المصريين المتخصصين في مجال الانتاج الحيواني وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين في مجال ادارة المزارع واختيار السلالات ذات الانتاجية العالية ونظم التغذية المناسبة وتطوير المزارع لزيادة الانتاجية.