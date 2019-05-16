شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» لوزير التعليم: «إحنا مش ضد التطوير لكن الطلاب محتاجين يطمنوا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، اليوم، إن هناك أكثر من 3 آلاف مدرسة ثانوية حكومية وخاصة على مستوي الجمهورية، لم يتم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لنصفهم، والخاصة بتطبيق النظام التعليمي الجديد المعروف بـ«الثانوية التراكمية».

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وأوضحت «عبير»، في تصريحات صحفية، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعث برسالة إلى طلاب الصف الأول الثانوي/ أمس الأول، قال فيها إنه تم إعداد 1700 مدرسة حكومية بالبنية التحتية التقنية اللازمة، لكي يتم تقديم إمتحان إلكتروني آمن على التابلت، بدون الأعتماد على الشريحة أو الأنترنت وأن هناك حوالي 500 مدرسة مجهزة ولكن ماتزال تعاني من مشكلات فيها، وبالتالي قررنا ان إمتحاناتها ستكون ورقية هذا العام لحين إكتمال تجهزها.

وتساءلت «عبير»، موجهه حديثها لوزير التعليم: «حضرتك قلت إن في 1700 مدرسة جاهزة، وماذا عن موعد الإنتهاء من تجهيز 1300 مدرسة تقريبا من إجمالي 3 آلاف مدرسة على مستوي الجمهورية ؟»، لافتة إلى أن هناك غضب بين أولياء الأمور من أداء الامتحان إلكتروني لجزء من الطلاب وأغلبية الطلاب هيكون ورقي، وبالتالي يجب سرعة الإنتهاء من تجهيز المدارس أويتم تأجيل تطبيق النظام لحين الإنتهاء من الأستعدادات إذا كانت ستستغرق وقت طويلا، وقالت: «إحنا مش ضد التطوير، ولكن الطلاب وأولياء الأمور محتاجين يطمنوا ويفهموا ونقضي على تخوفاتهم» .

ولفتت «عبير» إلى أن أداء الإمتحان لطلاب المدارس الخاصة داخل المدارس الحكومية المجهزة والقريبة منهم، فكرة أثارت غضب أولياء أمور الطلاب الذين سيؤدون الإمتحانات في شهر رمضان الكريم وفي ظل الصيام والحر وخاصة أن الامتحان سيبدء من 1 ظهرًا، مطالبة سرعة الإنتهاء من تجهيزات جميع المدارس وحل جميع المشكلات التي واجهت جميع الطلاب خاصة فيما يتعلق بوقوع السيستم والشبكات، وإجراء إمتحانات وفق نظام موحد إما إلكتروني لجميع الطلاب أو ورقي لجميع الطلاب.