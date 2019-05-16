شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحويل شبكات الكهرباء الهوائية إلى كابلات أرضية في بورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس كامل أبوزهرة، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، أنه تم البدء في المرحلة الأولى لتحويل شبكات الكهرباء الهوائية إلى كابلات أرضية بمنطقة «القابوطى»، وذلك بالتنسيق مع شركه كهرباء بورسعيد.

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وأوضح السكرتير العام للمحافظة، أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صدق على خطة تحويل شبكات خطوط الكهرباء الهوائية إلى كابلات أرضية بمنطقة القابوطى القديم، بتكلفه مليون و400 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه تم البدء اليوم في إزالة عدد 4 أعمدة جهد متوسط، بدءً من محور منطقه السلاطية القديمة بين بلوكى 2 و4 مرورا بكوبرى طريق الشاحنات، كما تم إزالة لوحة توزيع جهد منخفض وجارى العمل في باقى المناطق تباعًا.

وأشار رئيس الحى، السعيد رخا، أن هذه الشبكات كانت تمثل خطورة على المواطنين خاصة في فصل الشتاء، مشيرًا أن هذه الخطوة تعد انجازا كبيرا لأهالى المنطقة،

ودعا رئيس الحى المواطنين للتعاون مع جهود الحى وشركة الكهرباء.

يأتى ذلك في إطار خطة استكمال تطوير منطقة «القابوطى» التي تم الإنتهاء من تطويرها عمرانيا، وجارى العمل الآن على الانتهاء من إحلال وتجديد المرافق العامة بها.

تحويل شبكات الكهرباء الهوائية إلى أرضية