شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: حملات موسعة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الخميس، اجتماعًا لمناقشة قرارات الإزالة، وشنْ حملات موسعة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، وتعديات البناء المخالف بمدن بنها وقليوب والخصوص، بحضور إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد، السكرتير العام، ورؤساء مدن بنها وقليوب والخصوص.

Advertisements

وأكد المحافظ على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية للحفاظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الأمنية لتنفيذ حملات الإزالة، للحد من التعديات على الأراضي الزراعية وردع المخالفين وفقًا للقانون، مؤكدًا على توفير كافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ورفع الأنقاض ومخلفات الهدم.

وشدد «مرزوق» على أنه سيتم تنفيذ حملات الإزالة على كافة القرى والمدن بنطاق المحافظة، للقضاء على هذه التعديات وحماية الرقعة الزراعية، وتنفيذ القانون على المخالفين وفق اللوائح والقوانين ومعاقبة المخالفين.

و حذّر المعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، قائلاً: «لا تهاون مع المعتدين أو المقصرين»، وهناك إجراءات صارمة وعقوبات مشددة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو من يسمح بذلك من المسئولين، وضد من يساعدهم في الاستيلاء على حق الشعب والأجيال القادمة.