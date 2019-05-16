شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ضبط أول عملية تهريب مخ حيوانات جاموس من الهند إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، باكتشاف تهريب قطع مخ داخل كرتونات لحوم جاموسى مجمدة مستوردة من الهند، وتم اكتشاف الواقعة خلال فحص شحنة اللحوم داخل معامل وزارة الزراعة، بالمخالفة لقرارات حظر إستيراد مخ الحيوانات من الخارج.

ووفقا للتقرير فإن المضبوطات هي عبارة عن عدد أربعين كيس به مخ مخباة داخل كل كرتونة تزن 20 كجم لحوم جاموسي مجمده لعدد 1400 كرتونه بإجمالي 28 طن وارده من الهند لحساب إحدى شركات القطاع الخاص بتاريخ 14 مايو الجارى.

ووجه أبوستيت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والجزائية حيال تلك الواقعة ضد الشركة المستوردة للشحنة.