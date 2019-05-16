شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل تسلم القمح من المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الشون وبنوك الائتمان الفرعية في المحافظات استقبال توريد محصول القمح من الفلاحين، الخميس، فيما تم رفض 300 طن لعدم مطابقتها للمواصفات.

في الإسكندرية، قال المحاسب محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن صوامع وبناكر وهناجر المحافظة تسلمت منذ بدء موسم الحصاد وحتى أمس، 53 ألف طن قمح محلى من المزارعين.

وأضاف «سعدالله» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الصوامع رفضت تسلم 300 طن قمح من المزارعين بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، كونها أعلى من النسبة المحددة طبقًا للمواصفات القياسية للأقماح، بسبب انخفاض درجات الحرارة والتغيرات المناخية، مما انعكس على نسبة الرطوبة لعدم اكتمال جفاف الحبة من محصول القمح في بعض الأماكن، مشيرا إلى أنه تم إرجاعها لأصحابها للتصرف فيها بمعرفتهم.

وعن السعات الاستيعابية للعام الجارى، أوضح أنه تقرر استقبال 230 ألف طن أقماح محلية للتخزين بالصوامع والبناكر المخصصة هذا العام، مشيرا إلى أن الأماكن المقترحة للتخزين هي صومعة برج العرب التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 60 ألف طن قمح، وصوامع السلام بمنطقة العامرية التابعة للشركة العامة للصوامع بسعة تخزينية 20 ألف طن، وبناجر العامرية بسعة تخزينية مقترحة 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 ألف طن، بإجمالى 230 ألف طن قمح.

وأشار إلى أن عملية التسليم تتم من خلال لجان خماسية برئاسة مديرية التموين وعضوية كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة والجهات المسوقة وهى: الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.

وفى المنيا، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ 187 ألفا و470 طنا و956 كيلو منذ بدء موسم الحصاد.

Advertisements

وأوضح أن عملية التوريد تتم من خلال 3 جهات هي: البنك الزراعى، وقطاع المطاحن، والقابضة للصوامع، وأن لجان تسلم القمح متواجدة في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الـ8 صباحًا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

وفى القليوبية، أعلن السيد الصباحى، وكيل مديرية التموين، أنه تم توريد 74 ألفا و699 طنا منذ انطلاق موسم الحصاد بصوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدى بشبرا الخيمة.

وقال الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، إنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل لـ212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشددًا على إصدار تقارير يومية عن الكميات الموردة وتذليل أي صعوبات خلال عمليات التوريد وسرعة تسلم المحصول من المزارعين وعدم تأخير المبالغ المستحقة لهم.

وأوضح عربى عبدالحليم، وكيل وزارة التموين، أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين، لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة على الأكثر للمزارعين.

وفى الأقصر، أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين، المتابعة المستمرة لأعمال توريد الأقماح للموسم الحالى بمختلف صوامع وشون المحافظة، لافتا إلى أنه يتم إعداد تقارير يومية بالكميات التي تم توريدها، وموضحا أن ما تم توريده بلغ 11 ألفا و600 طن.

وأضاف «صلاح» أن هناك تنسيقا دائما بين الجهات المعنية بعملية تسلم الأقماح، سواء من صغار المزارعين أو التجار، مؤكدا أنه تمت مراعاة تقديم كل التسهيلات خلال الموسم الحالى، كما تم التنبيه على القائمين على عملية التوريد بتذليل أي صعوبات يتم رصدها قد تؤثر على عملية التوريد، والتشديد على رفض الأقماح المخلوطة بأقماح قديمة أو مستوردة.

وأشار إلى أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 31.100 ألف طن، وهى تشمل سعة بنكر إسنا 20 ألف طن، وشونة بنكر إسنا 5 آلاف طن بخلاف صومعة خليتين 1100 طن بأرمنت، وشونة أرمنت 5 آلاف طن.