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قافلة مساعدات غذائية سعودية تصل غزة عبر رفح البري

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت قافلة مساعدات غذائية سعودية، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشمال سيناء، وذلك بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة.

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وأكد مصدر مسؤول أن القافلة تأتي في إطار مشروع المملكة العربية للإفادة من الهدي والأضاحي، والذي تستفيد منه ٢٦ دولة عربية وأفريقية.

وأضاف المصدر أن لحوم الهدي والأضاحي سيتم توزيعها على نصف مليون محتاج في قطاع غزة الفلسطيني، وفق آلية توزيع محددة، حيث خصصت 10 كيلوجرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة.

وكان مشروع المملكة العربية السعودية، للإفادة من الهدي والأضاحي، أعلن في وقت سابق، عن اكتمال شحن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي، بمكة المكرمة إلى قطاع غزة عبر 13 شاحنة، تزامناً مع شهر رمضان.

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