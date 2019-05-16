شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة مساعدات غذائية سعودية تصل غزة عبر رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت قافلة مساعدات غذائية سعودية، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشمال سيناء، وذلك بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة.

Advertisements

وأكد مصدر مسؤول أن القافلة تأتي في إطار مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، والذي تستفيد منه ٢٦ دولة عربية وأفريقية.

وأضاف المصدر أن لحوم الهدي والأضاحي سيتم توزيعها على نصف مليون محتاج في قطاع غزة الفلسطيني، وفق آلية توزيع محددة، حيث خصصت 10 كيلوجرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة.

وكان مشروع المملكة العربية السعودية، للإفادة من الهدي والأضاحي، أعلن في وقت سابق، عن اكتمال شحن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي، بمكة المكرمة إلى قطاع غزة عبر 13 شاحنة، تزامناً مع شهر رمضان.