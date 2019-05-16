شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جولة مفاجئة لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بحي السيدة زينب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بجولة مفاجئة على حي السيدة زينب، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وتفقد الوزير والمحافظ أعمال التطوير الجارية في مسجد السيدة زينب والمنطقة المحيطة به، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية ورفع الإشغالات الموجودة في المنطقة خلال عملية التطوير.

كما قام الوزير والمحافظ بتفقد عدد من منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين الموجودة في ميدان السيدة زينب، حيث اطمأنا على توافر جميع السلع بها وبأسعار مناسبة في متناول المواطنين خاصة اللحوم والدواجن التي يحتاجها المواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

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كما التقى شعراوي واللواء وعبدالعال بعدد من المواطنين واستمعا إلى رأيهم في مستوي بعض الخدمات التي يقدمها الحي، حيث وجه الوزير بتحسين مستوي النظافة ورفع القمامة الموجودة في بعض شوارع حي السيدة زينب وخاصة المنطقة المحيطة بمساكن «روضة السيدة زينب» مع إزالة كافة الإشغالات الموجودة في شوارع تلك المنطقة والتي تؤثر على الحركة المرورية وسير المواطنين في منطقة السيدة زينب.

كما وجه شعراوي المسؤولين في المحافظة بمتابعة حل مشاكل عدد من المواطنين الذين التقاهم خلال الزيارة وقدموا مجموعة من الشكاوي.

كما طالب الوزير رئيس الحي بالتواجد الدائم في الشارع بين المواطنين على مدار اليوم والتواصل بصورة مستمرة مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وإيجاد حلول سريعة لها، مع ضرورة تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير الصورة الحالية في الحي.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة على أهمية تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بالحي نظراً لأن حي السيدة زينب من الأحياء العريقة والتي تشهد كثافة سكانية كبيرة على مدار العام وخاصة خلال شهر رمضان من رواد الأحياء الأخرى والمحافظات المجاورة.

كما أكد على رئيس الحي برفع كافة الاشغالات وكل ما يعيق الحركة المرورية أولاً بأول، وكذلك إعادة الشئ لأصله بعدد من الشوارع بالحي والتي تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المرافق بها وإدخال الغاز.

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يقومان بجولة مفاجئة على حي السيدة زينب

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يقومان بجولة مفاجئة على حي السيدة زينب

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يقومان بجولة مفاجئة على حي السيدة زينب

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يقومان بجولة مفاجئة على حي السيدة زينب

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يقومان بجولة مفاجئة على حي السيدة زينب

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يقومان بجولة مفاجئة على حي السيدة زينب