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البابا تواضروس يغادر سويسرا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، مدينة زيورخ السويسرية، عائدًا إلى ألمانيا بعد انتهاء زيارته الرعوية لسويسرا، والتي استغرقت ثلاثة أيام، دشن خلالها كنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ. كما كان له عدة أنشطة رعوية هناك.

كان في وداع البابا في المطار السفير هشام أبوسيف سفير مصر بسويسرا، ونيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا.

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