شكرا لقرائتكم خبر عن مباحث ميناء السخنة تحبط تهريب آلاف الأسلحة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت مباحث ميناء السخنة بالسويس تهريب آلاف الأسلحة البيضاء كانت عبارة عن «كاتر ذو نصل حاد» قادمة من إحدى الدول الأجنبية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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كان مدير الإدارة العامة لمحور قناة السويس شدد على ضرورة إحكام السيطرة الأمنية بجميع الموانئ وقيام مباحث ميناء السخنة بتفتيش حاوية 40 قدمًا، قادمة لصالح شركة خاصة في صناعة مستلزمات المنتجات الجلدية عثر بداخلها على قرابة 10000 سلاح أبيض (كتر ذو نصل محظور استيراده).

وتحفظت إدارة شرطة موانئ السويس على المضبوطات، وتبين أن الشحنة المخالفه قادمة على أنها مشمول مستلزمات إنتاج مصنوعات جلدية بالمخالفة لمشمول ما تم استيراده وليست مذكورة بالمستندات الأصلية.

وبسؤال مستخلص جمركي مسؤول عن استلام الشحنة، قال إنه لا يعلم شيئا عنها ولا يعرف ما تحتويه الشحنة التي تم استيرادها لصالح إحدى شركات المصنوعات الجلدية.