شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول قطيع من سلالات الجاموس البحيري الجديدة إلى أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، وصول أول قطيع لسلالات الجاموس البحيري من محطة البحوث الزراعية بكفر الشيخ التابع لوزارة الزراعة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير مزارع الثروة الحيوانية وتحديث السلالات بعد بيع القطيع القديم لضعف إنتاجيته وإدخال سلالات أكثر إنتاجية.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار خطة تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وسد احتياجاتها من الثروة الحيوانية، حيث تم تجميع القطيع مع بعضها البعض وتم استقدام لجنة فنية من وزارة الزراعة لدراسة احتياجات المزارع وتم تدعيم المحطات برؤوس وطلائق جديدة لتجديد السلالات وتحسين الإنتاج.

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وأوضح المحافظ أنه يتم استغلال المساحات الشاسعة وغير المستغلة بالمزارع التابعة للمحافظة لزراعتها والاستفادة من المزروعات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف، لافتا أن أعمال التطوير تتم على مراحل وبالجهود الذاتية لهذه المشروعات لتنمية الصعيد وسد احتياجات المواطنين وتنمية الموارد الذاتية.

وقال محافظ أسيوط إن المحافظة لديها 3 محطات للثروة الحيوانية، سواء جاموسي أو بقري، في بني مر وأبنوب الحمام وبني سند بمنفلوط كانت مهملة لسنوات طويلة وتم إعادة الحياة للمحطات وبدء تطويرها بالتنسيق مع وزارة الزراعة وتحت إشراف لجنة تم تشكيلها من الخبراء والمتخصصين من جامعتي أسيوط والأزهر ومحطة بحوث الثروة الحيوانية تحت إشراف السكرتير المساعد للمحافظة.

وأضاف المحافظ أن اللجنة المشكلة تحت إشراف المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، بالتنسيق مع المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط والدكتور خالد البكرى مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، استقبلت اليوم أول قطيع من السلالات البحيرى من محطة بحوث محلة موسى بكفر الشيخ مصحوبة بشهادات مُحصنة ضد الأمراض السارية وغير السارية والمعتمدة من مديرية الطب البيطري التابع لها المشروع، على أن يتم إعادة فحصها ومتابعتها بسجلات جديدة بمعرفة الطب البيطرى بالمحافظة.