شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يزور عامل حي شرق المعتدي عليه بالمستشفى.. والنيابة تحبس المتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، صلاح سليمان محمد العامل بقسم الاشغالات بحى شرق أسيوط، في مستشفى أسيوط الجامعي، للاطمئنان على حالته الصحية إثر إصابته خلال تنفيذ قرار إزالة لشدة خشبية بأحد الادوار المخالفة بحى شرق وتعدى بعض الأشخاص عليه، مما أدى إلى سقوطه من الطابق الرابع وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وأكد المحافظ أنه يتابع حالة المصاب يومياً للاطمئنان عليه، وعلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية، كما يتابع الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه الواقعة.

وقال محافظ أسيوط إن المحافظة لا تترك حق أبنائها وإنه سيتم محاسبة المخالفين والمعتدين ليكونوا عبرة لغيرهم، مؤكدًا أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم الرئيسي 4 أيام على ذمة التحقيق.