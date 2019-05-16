شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 47 تكفيريًا بشمال ووسط سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان القوات المسلحة القضاء على 47 تكفيريًا بشمال ووسط سيناء، وتأكيد الهيئة الوطنية للإعلام أن من حق مصر البث الأرضى لكل المباريات المقامة فى مصر، الدولار يسجل أدنى مستوى أمام الجنيه ليصل إلى 16.99 جنيه.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بيانًا رسميًا عن جهود قوات الجيش والشرطة المدنية فى مواجهة العناصر الإرهابية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، أكدت فيه أنه فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت الجهود عن قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير 29 مخبئ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 97 عربة دفع رباعى، موزعين 4 على الإتجاه الشمالى الشرقى، و 54 على الإتجاه الإستراتيجى الغربى، و 39 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى.





قالت الهيئة الوطنية للإعلام إن بث المباريات المقامة على الملاعب المصرية من خلال قنوات التليفزيون الأرضية، حق شرعى للهيئة بموجب القانون، وهو ما ينطبق على كل الأحداث الرياضية والفنية التى تشهدها مصر.





نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة واتخاذ إجراءات لمنع الفساد والوقاية منه وتلبية مطالب الدولة والمواطنين وذلك خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين.





"التفاوض مع الولايات المتحدة سم قاتل، طالما تتصرف الإدارة الأمريكية الحالية هكذا، فالتفاوض معها هو سم زعاف"، هكذا وصف مرشد إيران آية الله على خامنئى خيار العودة لطاولة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتتداعى كلمته إلى الأذهان الكلمة الشهيرة لمؤسس الجمهورية، آية الله روح الله الخمينى فى ثمانينات القرن الماضى، عندما اقترح مجلس الأمن هدنة لإنهاء الحرب العراقية الإيرانية التى امتدت لـ8 سنوات حقنا للدماء وقال جملته الشهيرة: "أهون على تجرع السم الزعاف من قبول القرار"، لكنه تجرعه فى نهاية المطاف.





واصل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، تراجعه الملحوظ خلال الأسبوع الجارى، ليسجل 16.99 جنيه للدولار، لسعر الشراء، و17.09 لسعر البيع، فى 12 بنكًا، للمرة الأولى منذ شهر مارس 2017، أى 26 شهرًا، وسط ارتفاع المعروض الدولارى وتراجع الطلب على العملة الأمريكية.





قررت هيئة السكة الحديد تشغيل 10 قطارات إضافية في الاتجاهين يوميًا بمناسبة عيد الفطر ابتداءً من يوم 28 مايو الحالى حتى يوم 10 يونيو المقبل بجانب قطارات جداول التشغيل العادية الطبيعية، من أجل استيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي خلال فترة العيد، بجانب إضافة عربات علاوة على القطارات المكيفة المدرجة بجداول التشغيل الطبيعى.





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قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن استخدام الشطاف خلال الصيام عند بعض الفقهاء لا يفطر وبه نفتى بدار الافتاء.





يقول الأديب يوسف السباعى، «الحق مزعج للذين اعتادوا ترويج الباطل حتى صدقوه»، ويقول الإمام محمد عبده «الباطل لا يصير حقًا بمرور الزمن».. تنطبق هاتان المقولتان إلى حد كبير على حال هؤلاء المعارضين لتطبيق “watch it” أول منصة مدفوعة للأعمال الدرامية فى مصر، والذى اتخذ أولى خطوات القضاء على فوضى القرصنة التى عشنا فيها لسنوات طويلة، فهؤلاء المعارضون اعتبروا أن تقنين حقوق الملكية ومواجهة الفوضى تهدر ملايين الجنيهات التى تنفق على إنتاج الأعمال الفنية الراقية، نوعًا من التضييق.





شهد مقر الأمم المتحدة بجنيف بالتوازي مع خضوع قطر للاستعراض الدورى الشامل إذاعة رسالة فيديو مصورة لمواطن مصرى محتجز في قطر يدعي نبيل مصطفى، يستغيث فيها بآليات الأمم المتحدة ويطالبهم بالتدخل لإنقاذ حياته ومستقبله ووقف عملية الانتهاك المستمرة التي يتعرض لها في قطر منذ عدة سنوات.





وصلت الموجة الحارة التى تضرب البلاد لأقصى ارتفاع لها فى درجات الحرارة، وذلك فى ضوء توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء تصل خلاله درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لـ40 درجة، متوقعين بداية انكسار نسبى فى الموجة الحارة بداية من غدًا الجمعة يستمر لـ48 ساعة.





قال قصر بكنجهام اليوم الخميس إن الأمير هارى دوق ساسكس قَبل تعويضا كبيرا واعتذارا من وكالة أنباء التقطت صورا لمنزله من الجو.





كشفت النجمة سمية الخشاب لـ الخليج 365 كواليس الليلة التى بكت فيها بدل الدموع دم وذلك بعدما قام طليقها أحمد سعد بضربها فى ظهرها وقت أن كانت لا تزال على ذمته وهي الضربة التى تسببت في تهتك الطحال، الأمر الذى جعلها تستأصله بعد يومين من النزيف الداخلى ، مشيرة إلى أنه لولا وجود والدتها الي جوراها لكانت فارقت الحياة.





حظي محمود عبد المنعم "كهربا" نجم نادي الزمالك بإشادة واسعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وذلك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي الأحد القادم في "ذهاب" نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.