شكرا لقرائتكم خبر عن استعداد المدارس لامتحانات أولى ثانوى الورقية × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المدارس الثانوية من طباعة الامتحانات الورقية لطلاب أولى ثانوى، ”الخليج 365” يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات عن التجهيز للامتحانات وكيف تم الاستعداد لها. 1ـ هناك 3 نماذج للاختبارات الورقية لأولى ثانوى. 2ـ توزيع نموذج امتحان على طلاب الفترة الصباحية 3ـ توزيع نموذج آخر على طلاب الفترة المسائية فى الامتحانات 4ـ النموذج الثالث هو لامتحان يوليو المقبل 5ـ النماذج الثلاثة أسئلتها مختلفة بمواصفات واحدة Advertisements 6ـ مواصفات الامتحان الورقى هى نفس مواصفات الأسئلة الإلكترونية 7ـ الطالب سوف يجيب على الأسئلة فى نفس كراسة الامتحان فى ورقة واحدة 8ـ الأسئلة تعتمد على الفهم والمهارة لقياس نواتج تعلم حقيقة 9ـ الأسئلة سوف تصل للطلاب فى موعدها المحدد لها 10ـ الأسئلة الورقية سوف تصحح فى المدارس نفسها التى تعقد فيها الامتحانات

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