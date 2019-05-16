شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل 10 قطارات إضافية بمناسبة العيد ابتداءً من 28 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد تشغيل 10 قطارات إضافية فى الاتجاهين، يوميا بمناسبة عيد الفطر ابتداء من يوم 28 مايو الحالى حتى يوم 10 يونيو المقبل بجانب قطارات جدول التشغيل الطبيعى، لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد المسافرين إلى الوجه القبلى خلال فترة عيد الفطر المبارك، بجانب إضافة عربات علاوة على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل الطبيعى.

وتشهد فترة العيد تشغيل إجمالى قطارات إضافية تبلغ عدد 116 قطار اضافى بالاضافة إلى 490 عربة علاوة باجمالى حوالى 139 ألف مقعد إضافى خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مع رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيدالفطر المبارك واتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد.