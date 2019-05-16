أخبار مصر | الإمام الطيب: الأزهر حريص على انفتاح أبنائه على اللغات والثقافات المختلفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمام الطيب: الأزهر حريص على انفتاح أبنائه على اللغات والثقافات المختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، السفير، جيفرى آدامز، سفير بريطانيا بالقاهرة.

في بداية اللقاء، قدم السفير البريطاني، التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، وعموم المسلمين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأوضح جيفرى أن الحكومة البريطانية حريصة على زيادة التعاون مع الأزهر الشريف في مختلف المجالات الثقافية والدينية والعلمية، معربًا عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من خبرات الأزهر باعتباره المرجعية الإسلامية الأكثر ثقة داخل المجتمع البريطانى.

من جانبه، قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف حريص على انفتاح أبنائه على تعلم اللغات، ومنحهم الفرصة للاحتكاك بالثقافات والحضارات المختلفة؛ لتوصيل رسالة الأزهر للعالم كله، مشيرًا إلى أن الأزهر يرحب بالتعاون مع المؤسسات الثقافية والتعليمية البريطانية، ويفتح أبوابه لكل الأجناس والثقافات.

وأبدى فضيلته استعداد الأزهر الشريف لاستقبال الأئمة المسلمين في بريطانيا؛ لتدريبهم على مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية، و نشر ثقافة السلام والتعايش المشترك في مجتمعهم.