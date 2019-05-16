أخبار مصر | إحالة إمامي مسجد عمرو بن العاص للتحقيق (تعرف على السبب)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة إمامي مسجد عمرو بن العاص للتحقيق (تعرف على السبب) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف منع الدكتور محمد عيد كريم من صعود المنبر وأداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الصلاة بهم.

وقرر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إحالة إمامي مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة؛ للتحقيق بعد سماحهما للدكتور محمد عيد كريم بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص والذي ألغيت الخطابة له منذ عام 2013.

كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة الشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش للإشراف على سائر أنشطة المسجد الدعوية والمجتمعية من تاريخه إلى نهاية شهر رمضان وخطبة عيد الفطر، ثم إعادة تشكيل مجلس إدارة المسجد.

كما شدد طايع على جميع المديريات تنفيذ ذلك واعتبار اي تصريح سابق قد صدر له لاغيا، علما بأن القطاع الديني بوزارة الأوقاف لم يصدر له تصريحا ولم يجدد له منذ عام 2013 وحتى اليوم .