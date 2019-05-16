أخبار مصر | 14 سبتمبر.. انعقاد المؤتمر الدوري الدولي السنوي الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 14 سبتمبر.. انعقاد المؤتمر الدوري الدولي السنوي الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال اجتماعه بقيادات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن يكون 15،14 سبتمبر هو موعد انعقاد المؤتمر الدوري الدولي السنوي الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان ”فقه بناء الدول – دراسة فقهية عصرية ”

ويتضمن المؤتمر المحاور التالية: المحور الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول ”رؤية عصرية، مفهوم الدولة وأركانها بين الماضي والحاضر، التوازن الفقهي بين المسئوليات العامة والخاصة وأثره في بناء الدول، الأحكام الفقهية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة، موقف الإسلام من نظم الحكم الحديثة والمعاصرة".

المحور الثاني: فقه الدول وفقه الجماعات، محددات وركائز فقه الدول وفقه الجماعات، خطاب القطيعة مع الدولة لدى الجماعات المتطرفة، التشوهات الفكرية في بناء مفهوم الدولة لدى الجماعات، مسارات الدولة والأمة في التنظيم الدولي المعاصر ( رؤية فقهية)، الآثار الإيجابية لفقه الدول والآثار السلبية لفقه الجماعات، نظرة القانون الدولي لفقه الدول وفقه الجماعات وأحكامها.

المحور الثالث: عوامل بناء الدول العوامل السياسية، العوامل الاقتصادية، العوامل الثقافية، العوامل الدستورية والقانونية.