انت الان تتابع بيان جديد لمطرانية شبرا بعد مقتل «كاهن مار مرقس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة

نشرت مطرانية شبرا الخيمة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الخميس، بيانًا تهيب فيه بجميع المتابعين عدم الالتفات إلى ما ينشر بخصوص الحادث الذي وقع مؤخرًا بكنيسة مار مرقس الرسول المنشية الجديدة، بمقتل القس مقار سعد، 65 عامًا راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة من سلاح نارى "طبنجة" على يد فراش الكنيسة "كمال.ش"، 54 عامًا، معلنة عدم مسؤوليتها عما تتداوله بعض الصفحات من أخبار أو تصريحات للأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها وأن كل ما يخص المطرانية ينشر على الصفحة الرسمية لها.

وأكد البيان، أن اهتمام نيافة الأنبا مرقس بأسرة عامل الكنيسة ينبع من دوره كأب وراعٍ لكل أولاده لاسيما وأنها ليس لها ذنب فى الحادث. وأشار البيان، إلى أن التعامل مع أسرة المتهم ماليًا سيتم طبقًا للنظام الثابت المتبع بالمطرانية سواء أنظمة المساعدات الشهرية الثابتة أو مساعدات الحالات الأخرى التي تقدم من

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