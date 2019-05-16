وزير الري: المصريون قادرون على مواجهه التحدي المائي

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الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية بالمنيا
افتتح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أعمال مؤتمر "روابط مستخدمي المياه الثاني في الوجه القبلي" بمحافظة المنيا، وذلك بحضور اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وعددًا من القيادات التنفيذية ونواب البرلمان وأعضاء روابط مستخدمي المياه بمحافظات الوجه القبلي. وقال عبد العاطي، إن هذا المؤتمر يأتي في إطار تفعيل استراتيجية الموارد المائية في جمهورية مصر العربية ومن ضمنها منظومة ترشيد استخدام المياه في الزراعة والمشاركة الفعالة لروابط مستخدمي المياه والتوسع في انتشار طرق الري الحديثة في الزراعات المختلفة في الأراضي القديمة.
وأوضح الوزير، أن هذا مؤتمر روابط مستخدمي المياه ضمن سلسلة من المؤتمرات المزمع عقدها لتناول وسائل للتغلب على التحديات التي تواجه منظومة المياه نظراً للزيادة الاستخدامات في ظل محدودية الموارد المائية بالإضافة إلى لزيادة السكانية وما يتطلبه لزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال طرق الري الحديثة. وقال الوزير:
وأوضح الوزير، أن هذا مؤتمر روابط مستخدمي المياه ضمن سلسلة من المؤتمرات المزمع عقدها لتناول وسائل للتغلب على التحديات التي تواجه منظومة المياه نظراً للزيادة الاستخدامات في ظل محدودية الموارد المائية بالإضافة إلى لزيادة السكانية وما يتطلبه لزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال طرق الري الحديثة.
وقال الوزير: "كلنا بنتعلم من التجارب الناجحة والمصريين قادرين على تحدى الصعاب والتحدي الذي نواجهه اليوم هو التحدي المائي ونحن أهل لمواجهته وأنا متفائل وما تم انجازه في 20 عامًا سوف ينجز خلال عام واحد في تطوير الري الحديث".
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى للتغلب على كافة المشكلات التي تواجه المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم دعم فني للفلاحين لتذليل الصعاب وضمان تقديم خدمة تليق بهم من أجل إنتاجية أفضل ودعم ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي.
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