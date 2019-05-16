«الاستعلامات» تُطلق نافذة بـ7 لغات لـ«منحة ناصر»

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الشباب والرياضة: اهتمام كبير ودعم من الدولة للملف الإفريقي فيما يتعلق بملفات الدعم والتأهيل والتدريب.. و"العامة للاستعلامات" تطلق نافذة إلكترونية بـ7 لغات لمنحة ناصر

أشادت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، باهتمام ودعم الدولة للملف الإفريقي، تنفيذاً لما أعلنه رئيس الجمهورية، خلال فعاليات منتدى شباب العالم والذي شهد تمثيلا مشرفاً لشباب الدول الإفريقية. وجاءت منحة «ناصر للقيادة التحويلية» التي تقدمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، مكتب الشباب الإفريقي خلال الفترة من 8-22 يونيو المقبل لتعكس اهتماما خاصا من الدولة بالمحنة، إيمانا منها بدور الشباب الإفريقي وأهمية تقديم كل أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.

وفي هذا السياق قامت الهيئة العامة للاستعلامات من خلال البوابة الإلكترونية التي تم تدشينها بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، والتي تتضمن 7 مواقع على شبكة الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحيلية ولغة الهوسا، واللغة الأمهرية، واللغة البرتغالية بتبنى منحة "ناصر للقيادة" والتي أطلقتها

وفي هذا السياق قامت الهيئة العامة للاستعلامات من خلال البوابة الإلكترونية التي تم تدشينها بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، والتي تتضمن 7 مواقع على شبكة الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحيلية ولغة الهوسا، واللغة الأمهرية، واللغة البرتغالية بتبنى منحة "ناصر للقيادة" والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، وذلك تنفيذا لمبادرة "1Million by 2021" لتأهيل مليون شاب إفريقي بحلول عام 2021 والتي أطلقتها مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الإفريقي مؤخرا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. كما نشرت هيئة الاستعلامات المنحة على موقعها الرسمي باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية من خلال نافذة إلكترونية خاصة بالمنحة، وتضم شروط الالتحاق بالمنحة واستمارة التسجيل. يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، أعلنت أن المنحة تستهدف 120 شابًا قياديًا تنفيذيا من دول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، وصناع القرار بالقطاع الحكومي، والقيادات التنفيذية بالقطاع الخاص، وشباب المجتمع المدني، ورؤساء المجالس القومية للشباب، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والباحثين بمراكز البحوث الإستراتيجية والفكر، وأعضاء النقابات المهنية، والإعلاميين والصحفيين. Advertisements وتهدف المنحة إلى نقل التجربة المصرية العريقة في بناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل جديد من القيادات التحولية الإفريقية الشابة ذات الرؤية المتماشية مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي المؤمنة بخدمة أهداف الوحدة الإفريقية عن طريق التكامل، بالإضافة إلى إنشاء تجمع للقيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرا على مستوى القارة بالتدريب والمهارات اللازمة والرؤى الاستراتيجية. كما تعد "ناصر" أول منحة (إفريقية – إفريقية) تستهدف القيادات الإفريقية الشابة التنفيذية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة داخل مجتمعاتهم، وهي إحدى آليات عناصر التمكين الحاسمة للتحول الإفريقي التي أقرتها أجندة إفريقيا 2063 نصًا. اقرأ أيضًا: تفاصيل اجتماع صبحي مع اللجنة المنظمة لـ«أمم إفريقيا» ونفذت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، لقاء ضمن فعاليات برنامج ملتقى الشباب، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة، في إطار أمسيات شهر رمضان الكريم. وتضمنت فعاليات برنامج الملتقى عددا من الموضوعات تطرق إليها فضيلة الشيخ يسري عزام من علماء الأزهر الشريف، وتحدث فيها عن فضل شهر رمضان المبارك وما يتسم به هذا الشهر، متحدثًا عن أهمية الصدقات والإحسان خلال هذا الشهر المبارك والذي تفتح فيه أبواب الجنات، وتتضاعف فيه الحسنات. كما تحدث عن أعمال الرسول سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) في شهر رمضان، مبينًا أن سيدنا رسول الله كان يُذكّر أصحابه وأمّته من بعده بعِظم فضائل هذا الشهر، ويبيّن لهم كيفية اغتنام لياليه وأيامه بالطريقة الصحيحة، كما تطرق فضيلة الشيخ يسري عزام إلى فضل ليلة القدر وعلاماتها، قائلا "إنها ليلة من أفضل الليالي التي وهبنا الله إياها، لما لها من فضل عظيم في الدنيا والآخرة، وهي ليلة تعادل ألف شهر، أي ما يعادل 83 سنة، وسميت بذلك لعظيم قدرها وشرفها".

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