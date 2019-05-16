انت الان تتابع إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الطبي بالسكة الحديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير النقل

ترأس الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المركز الطبى لسكك حديد مصر، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018، وكذلك المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى نفس التاريخ وتقرير المراقب المالى بالإضافة إلى المصادقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليتكون من 5 أعضاء متضمنا رئيس مجلس الإدارة بدلا من 7 أعضاء مع الموافقة على تعيين الدكتور عاطف إمام رئيسا وعضوا منتدبا لمجلس إدارة الشركة.

واستعرض الوزير، نشاط الشركة الحالي والخدمات الطبية المقدمة والإجراءات التي اتخذتها الشركة لإزالة كافة التحديات والنتائج المالية للعلاج الاستثماري للجمهور طالب الخدمة وخطة التطوير المستقبلية للشركة والتي تشمل تجهيز وتطوير عدد من المستشفيات التابعة مثل تجهيز مستشفى أبو زعبل وتطوير وتحديث مستشفى طنطا.وأكد

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