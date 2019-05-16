إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الطبي بالسكة الحديد

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وزير النقل
ترأس الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المركز الطبى لسكك حديد مصر، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018، وكذلك المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى نفس التاريخ وتقرير المراقب المالى بالإضافة إلى المصادقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليتكون من 5 أعضاء متضمنا رئيس مجلس الإدارة بدلا من 7 أعضاء مع الموافقة على تعيين الدكتور عاطف إمام رئيسا وعضوا منتدبا لمجلس إدارة الشركة.
واستعرض الوزير، نشاط الشركة الحالي والخدمات الطبية المقدمة والإجراءات التي اتخذتها الشركة لإزالة كافة التحديات والنتائج المالية للعلاج الاستثماري للجمهور طالب الخدمة وخطة التطوير المستقبلية للشركة والتي تشمل تجهيز وتطوير عدد من المستشفيات التابعة مثل تجهيز مستشفى أبو زعبل وتطوير وتحديث مستشفى طنطا.وأكد
واستعرض الوزير، نشاط الشركة الحالي والخدمات الطبية المقدمة والإجراءات التي اتخذتها الشركة لإزالة كافة التحديات والنتائج المالية للعلاج الاستثماري للجمهور طالب الخدمة وخطة التطوير المستقبلية للشركة والتي تشمل تجهيز وتطوير عدد من المستشفيات التابعة مثل تجهيز مستشفى أبو زعبل وتطوير وتحديث مستشفى طنطا.
وأكد وزير النقل، على حرص الوزارة على رعاية العاملين بها صحيا واجتماعيا بما يضمن توفير المناخ المناسب لدفع حركة العمل، مشيدًا بالدور البارز للعاملين بالسكك الحديدية بمختلف التخصصات في خدمة المواطنين.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة العاملين بشركة المركز الطبى باعتبار العنصر البشرى أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة توفير كافة الأجهزة والمعدات والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لهذه الأجهزة.
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