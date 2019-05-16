شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يفتتح توسعات مدرسة إعدادية ببئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، يرافقه المهندسة ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، الخميس، توسعات مدرسة الشهيد رائد عمرو فريد عبدالظاهر سعيد الاعدادية المشتركه بقرية الكرامه بمركز بئر العبد.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، أن التوسعات التي جرت بالمدرسة بمبادرة كريمه من قوات شرق القناة، مشيرًا إلى أن قوات شرق القناة قامت أيضا برفع كفاءة معهد ازهري في قرية بالوظة.

وجه المحافظ التحية إلى قوات شرق القناة بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص، حيث تقوم يد بالبناء ويد بحمل السلاح، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالشيخ زويد ورفح خلال النصف الثاني من شهر رمضان،لخدمة التنمية المجتمعية.