شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. استجابة لـ«المصرى اليوم» الحكومة تحل مشكلة «البحيرة السوداء» بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة فورية لما نشرته «المصري اليوم» حول بحيرة الصرف الصناعي السوداء بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء، مسؤولي المتابعة بالتواصل مع مسؤولي الإسماعيلية بسرعة التدخل وسحب المياه الناتجة عن الصرف الصناعي التي تشكلت بعد كسر سابق في خط الصرف الرئيسي لمنطقة الاستثمار المجاورة للمدينة.

وقامت لجنة مشكلة من محمد عبدالسلام رئيس قطاع مياه الإسماعيلية والصرف الصحي، ومحمود الصوري نائب رئيس مدينة الإسماعلية، وفوزي جمال نائب رئيس لجنة الخدمات بمدينة المستقبل، بسحب مياه الصرف من خلال 5 سيارات كسح للمياه.

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واستعانت اللجنة بعدد من اللوادر التي قامت بحفر عدد من الحفر المتباعدة بأنحاء البحيرة لسحب المياه وعمل تلال رملية لردمها.

وقال رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية إنه سيتم عمل ردم كامل للبحيرة بعد يومين بعد التأكد من تمام الجفاف لها بعد تعرضها للشمس.

ووجه مواطنون مدينة المستقبل الشكر إلى مجلس الوزراء و«المصري اليوم» على سرعة التدخل وإنقاذهم من رائحة الأصباغ التي كانت تتصاعد من البحيرة، والتى تعد مصدرًا للأوبئة للمنطقة بكاملها.

بحيرة الصرف الصناعى السوداء بمدينة المستقبل بالإسماعيلية