شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: البث الأرضي لكل الفعاليات داخل مصر حق أصيل لنا وفقًا للقانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الهيئة الوطنية للإعلام إنها تمتلك حق البث الأرضي لكافة الأحداث والتظاهرات الفنية أو الاجتماعية أو الرياضية من بطولات أو مباريات في مختلف الانشطة الرياضية، التي تقام على أرض مصر بمقتضى القانون.

وأكدت الهيئة في بيان، الخميس، أن «حق امتلاك شارة البث بالقطر المصري هو حق أصيل لنا طبقا للقانون منذ نشأة الإذاعة والتليفزيون، وهو حق مستمر أيضًا في ظل التنظيم المؤسسي الجديد للإعلام المصري وأناطت بها دون غيرها إنشاء، وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي بالجمهورية»، مشيرة إلى أن «هذا الدور والحق الأصيل ممتد للهيئة صاحبة حق شارة البث بكافة محافظات الجمهورية».