شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: البث الأرضي لكل الفعاليات داخل مصر حق أصيل لنا وفقًا للقانون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الهيئة الوطنية للإعلام إنها تمتلك حق البث الأرضي لكافة الأحداث والتظاهرات الفنية أو الاجتماعية أو الرياضية من بطولات أو مباريات في مختلف الانشطة الرياضية، التي تقام على أرض مصر بمقتضى القانون.
وأكدت الهيئة في بيان، الخميس، أن «حق امتلاك شارة البث بالقطر المصري هو حق أصيل لنا طبقا للقانون منذ نشأة الإذاعة والتليفزيون، وهو حق مستمر أيضًا في ظل التنظيم المؤسسي الجديد للإعلام المصري وأناطت بها دون غيرها إنشاء، وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي بالجمهورية»، مشيرة إلى أن «هذا الدور والحق الأصيل ممتد للهيئة صاحبة حق شارة البث بكافة محافظات الجمهورية».
كانت هذه تفاصيل خبر «الوطنية للإعلام»: البث الأرضي لكل الفعاليات داخل مصر حق أصيل لنا وفقًا للقانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.