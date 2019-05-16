شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار جماعي وحفل زفاف للأيتام والمرضى في مستشفى أطفال المنصورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، مساء الأربعاء، إفطارًا جماعيًا لعدد من الأطفال بإحدى دور رعاية الأيتام مع الأطفال المرضى بالمستشفى وأسرهم والعاملين بالمستشفى.

حيث دعا المستشفى إحدى دور رعاية الأيتام للإفطار في المستشفى مع الأطفال المرضى وأمهاتهم المقيمات معهم، لإضفاء جو من السعادة والفرحة على الأطفال المرضى والأيتام وعقب تناول وجبة الإفطار قامت إدارة المستشفى بتوزيع ألعاب وفوانيس وبلالين على الأطفال، كما تم تنظيم عرض عرائس متحركة على أنغام الدى جى وأغانى الأطفال وبلياتشو ورسم على الوجه على جميع الأطفال الموجودين.

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وساد جو من الألفة والفرحة بين المشاركين من الأطفال والذين شاركوا في الإفطار بحديقة المستشفى واللعب وتحريك العرائس المتحركة.

وقال الدكتور أحمد الرفاعى، مدير مستشفى الأطفال، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه «نحن في المستشفى نتعامل مع الأطفال المرضى على أنهم أبناؤنا وليس مجرد مرضى لأن بعض الحالات يستلزم مرضهم التواجد فترات طويلة بالمستشفى أو التردد على فترات متعددة، ولذلك نحرص من وقت لآخر على تنظيم حفل ومشاركة الأطفال المرضى فيه لتأهيلهم نفسيا للاندماج في المجتمع والتعامل مع الآخر».

وأضاف «الرفاعي»: «هذا الجو المرح يساعد في عملية شفاء الأطفال ومواجهتهم للمرض، لأن الموسيقى والعلاج النفسى أصبحت من ضروريات العلاج الحديث».

وأشار إلى أن رمضان شهر الخير، ولذلك تم اختيار إحدى دور الأيتام لتنظيم حفل إفطار لأبنائها مع الأطفال المرضى وقال: «قلنا نعلم أولادنا الخير مع العلاج وأن في أطفال غيرهم ربنا ابتلاهم بلاءات مختلفة ومن هنا جاءت فكرة جمع الأطفال الأيتام مع الأطفال المرضى، بحيث كل منهم يشعر بالنعم التي منحها الله إياه وشارك في الحفل جميع الأطباء والعاملين بالمستشفى».

إفطار جماعى وحفل عرائس للأيتام والمرضى بأطفال المنصورة

إفطار جماعى وحفل عرائس للأيتام والمرضى بأطفال المنصورة

إفطار جماعى وحفل عرائس للأيتام والمرضى بأطفال المنصورة

إفطار جماعى وحفل عرائس للأيتام والمرضى بأطفال المنصورة