شكرا لقرائتكم خبر عن «إيبارشية بني سويف» تصدر بيانًا بشأن حريق الكنيسة المطرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مطرانية بني سويف للأقباط الأرثوذكس إن الحريق الذي شب في كنيسة العذراء مريم، صباح الخميس، لم يؤثر على مواعيد الأفراح والقداسات ودرس الكتاب، لنيافة الأنبا غبريال، بالكنيسة المطرانية، دون تغيير.

وأصدرت المطرانية بيانًا نشرته على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للتعليق على الحادث، الخميس، أكدت فيه أن «الحريق اندلع نتيجة لماس كهربائى، وتمت السيطرة عليه في وقت قصير، دون خسائر في الأرواح»، مشيرة إلى أن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بنى سويف، أجرى اتصالًا بالأنبا غبريال، أسقف بنى سويف، للاطمئنان ومتابعة الأمر، وقدم الأسقف جزيل الشكر لكل القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لسرعة تواجدهم فور اندلاع الحريق.

كان القمص فرانسيس فريد، وكيل مطرانية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، أكد، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن حريق كنيسة بني سويف، الذي شب صباح اليوم الخميس، بكنيسة مطرانية السيدة العذراء يرجع سببه لماس كهربائي بهيكل خشبي بالمطرانية، ما أدى إلى حريق كنيسة بني سويف، وذلك لوجود عيوب في بعض التوصيلات الكهربائية القديمة.

وأكد وكيل مطرانية بني سويف أن حريق كنيسة بني سويف لم يسفر عن أى خسائر مادية أو بشرية، وذلك للتعامل السريع والفوري مع حريق كنيسة بني سويف من رجال وحدات الإطفاء التابعة لقوات الحماية المدنية مع الحادث، والتي منعت امتداد النيران لمبنى الكنيسة والمباني الحكومية المتاخمة.

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كان فريق الحماية المدنية ببني سويف، قد تمكن من إخماد حريق محدود داخل الكنيسة المطرانية، بمدينة بني سويف، صباح اليوم الخميس، نتيجة ماس كهربائي دون أضرار بشرية، عقب وصول إخطار لمديرية أمن بني سويف من غرفة عمليات شرطة النجدة.

وانتقلت فرق الحماية المدنية إلى موقع الكنيسة، وتم إخماد الحريق، وبسؤال خادم الكنيسة قال إنه نتيجة ماس كهربائي دون وجود شبهة جنائية، وتسبب الحريق في تلفيات بالمقاعد والسجاد دون امتداده للغرف المجاورة.

من جانبه، اطمأن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، على مستجدات حدوث حريق بسيط ومحدود بمطرانية بني سويف، الذي حدث صباح اليوم، بسبب ماس كهربائي، تمت السيطرة عليه تماما دون حدوث أى خسائر أو تلافيات، ولا يوجد أى إصابات.

كلف المحافظ المستشار هاني عبدالجابر فور علمه بالواقعة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، وتوجيه الحماية المدنية للسيطرة على الوضع واتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة، وبالفعل تمت السيطرة على هذا الحريق قبل تفاقمه، وعاد الوضع بالمطرانية لطبيعته.

وتواجدت قيادات المحافظة بمقر المطرانية «تنفيذا لتوجيهات المحافظ» للاطمئنان والتأكد من سلامة الوضع بالكنيسة، وتم إطلاع المحافظ أولا بأول على أى مستجدات، وأن الوضع مستقر جدا، وأن القداس سيقام في موعده باكر.

وأشاد نيافة الأنبا غبريال مطران بني سويف بالتجاوب السريع مع الواقعة من جانب محافظ بني سويف، حيث أشار إلى أن المحافظ تواصل معه بشكل مستمر صباح اليوم وأنه وجه القيادات التنفيذية بأن تكون متواجدة بمقر المطرانية، مؤكدا على القداس سيقام في موعده غدا، مشيدا بالتعامل الفعال من جانب الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الوضع في وقت قصير جدا دون حدوث أى خسائر أو إصابات.