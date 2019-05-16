شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تشغيل 116 قطارًا إضافيًا و490 عربة خلال إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تشغيل 10 قطارات إضافية في الاتجاهين بمناسبة عيد الفطر، بدءًا من يوم ٢٨ مايو الحالي إلى يوم 10 يونيو المقبل، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وقال الوزير، في بيان، اليوم الخميس، إنه ستتم إضافة عربات علاوة على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل الطبيعي، مؤكدًا أن إجمالي التشغيل الإضافي، المقرر من القطارات والعربات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، يتضمن تشغيل ١١٦ قطارًا إضافيًا، بالإضافة إلى ٤٩٠ عربة علاوة، بإجمالي حوالي 139 ألف مقعد إضافي خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وشدد الوزير على رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية للقطار وانتشار كافة مشرفي التشغيل على كافة مواقع خطوط السكك الحديدية لمتابعة أعمال طوائف التشغيل المختلفة.

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ووجه الوزير بإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، والإشراف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية وإلغاء إجازات قطاعات النظافة والأمن الإدارى بشركة النظافة والخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكك الحديدية.

كما وجه باستمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة، وزيادة شبابيك وأكشاك التذاكر وتشديد الرقابة على شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على حجز التذاكر ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.

وأشارت الوزارة إلى أن هيئة السكك الحديدية اتخذت مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة، والتي تكفل الحد من السوق السوداء، وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وهي: (الحجز المقدم على جميع القطارات تم الفتح عليه الساعة 9 صباحًا، جميع القطارات من القاهرة إلى الوجه القبلى وتخصيص ٧٠ % من المقاعد المتاحة بها للحجز عليها عن طريق محطة القاهرة فقط لإمكان إحكام الرقابة، وزيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك وتركيب أكشاك إضافية).

كما جرى تكثيف الرقابة على شبابيك التذاكر وداخل صالات الحجز، وعدم السماح بصرف أكثر من ٤ مقاعد فقط من شبابيك الحجز كحد أقصى بموجب بطاقة الرقم القومي.

وأكدت الوزارة أن الهيئة راعت البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل بالإبقاء على أجور السفر دون تحريك على جميع القطارات الإضافية والعربات العلاوة بذات أسعار القطارات المقررة.