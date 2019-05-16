شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تنتهي من تطوير مصنعين لتدوير القمامة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎قامت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، بتطوير مصنعى تدوير المخلفات «بيلا وسيدى سالم» بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، بالإسراع في وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة حيز التنفيذ، خاصة في المدن الأكثر تكدسا.

‎ويجري حاليًا رفع التراكمات من المصنعين، كما تم من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربى توريد معدات لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل، تتمثل في مناخل وفواصل هوائية، وتم رفع الطاقة الإنتاجية لكل مصنع لتصبح 460 طنا يوميا بدلا من 160 طنا يوميا في السابق، بالإضافة إلى نقل المرفوضات إلى مدفن مطوبس من خلال المعدات التي سبق تسليمها إلى محافظة كفر الشيخ.

‎وتقدم وزارة البيئة الدعم الفني من خلال البرنامج الوطنى بالمحافظة لتطوير منظومة النظافة بها ورفع كفاءتها، وذلك عن طريق إعداد المخطط الرئيسي لإدارة منظومة المخلفات ووضع الخطط التشغيلية للمعدات والمساهمة في إعداد كراسات الشروط والمواصفات لمناطق الخدمة التي يتم طرحها للقطاع الخاص كبداية لتطبيق منظومة المخلفات الجديدة، والتى تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالمنظومة من خلال عقد دورات تدريبية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات وما تشمله من الجمع السكنى ونظافة الشوارع وإدارة مصانع التدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية.