شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع «مستشفى 500500» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء المعهد القومى للأورام الجديد «مستشفى 500500»، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الاعلى للجامعات، والدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد معهد الأورام، والدكتور حسام عبدالغفار، أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، والعميد هشام بكار، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال «مدبولى»: إن «مشروع مستشفى 500 500، يعتبر من المشروعات المهمة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدنى، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المجال الصحى، موضحاً أن هناك إرادة سياسية ودعما قويا للانتهاء من هذا المشروع»، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إعادة النظر في مكونات المشروع وحجمه، سعياً لسرعة الانتهاء من تنفيذ جزء منه، وبدء التشغيل حتى يستفيد المرضى من خدماته.

من جانبها، لفتت وزيرة الصحة إلى التعاون المستمر والتنسيق الذي يتم مع المعهد القومى للأورام، حيث سبق وأن تم تخصيص مستشفى بالقاهرة الجديدة، وكذا مستشفى هرمل، لتقديم الخدمات الصحية لمرضى الأورام، من خلال أساتذة المعهد، مضيفة: «نعمل معا على حل مشكلة قوائم الانتظار داخل المعهد القومى للأورام».

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بدوره، أوضح رئيس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع، أنه من الأفضل أن يتم تقسيم العمل بالمستشفى على مراحل، وأن يتم العمل بالجزء الأول بالمرحلة الأولى بإجمالى نحو 170 سريراً، مشيراً إلى إمكانية أن يكون هناك فرع أو قسم أو وحدة في عدد من المستشفيات لعلاج مرضى الأورام، وهو ما سيخفف من الضغط على المعهد القومى للأورام.

كما عرض عميد معهد الأورام، خلال الاجتماع، الموقف الخاص بالتبرعات حتى الآن، وكذا ما يتم تنفيذه من إنشاءات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من مشروع مستشفى 500 500، حيث تمت الإشارة إلى أنها تشتمل على عدد 2 برج لإقامة المرضي بطاقة 340 سريراً ( أسرة مرضى- رعاية مركزة- زرع نخاع)، وعدد 2 أجنحة للعيادات الخارجية لكافة التخصصات بطاقة استيعابية 1440 مريض/ يوم، وعدد 20 غرفة عمليات كبرى، بالإضافة إلى وحدة علاج كيميائى لليوم الواحد بعدد 122 كرسي لعلاج 350 مريض/ يوم، ووحدة علاج تلطيفى لليوم الواحد بعدد 30 سريرا، فضلاً عن عدد 6 أجهزة متنوعة للعلاج الاشعاعي بطاقة استيعابية 215 مريض/يوم، ووحدة أشعة تشخيصية بطاقة استيعابية 800 مريض/ يوم، ومكان لاستقبال طوارئ الأورام بطاقة استيعابية 120 مريض/ يوم، ووحدة إجراءات تشخيصية وعلاجية صغرى بطاقة إستيعابية 214 مريض / يوم، وعدد 4 أدوار تحت الأرض للخدمات الطبية وغير الطبية، ومبنى سكن الأطباء، ومحطة الخدمات المركزية CUP.

وأكد رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، على الاهتمام بملف مستشفى 500 500 وأنه سيتم عقد اجتماع موسع مع مجلس الأمناء، لمتابعة موقف التمويل الخاص بالمشروع، مجدداً التأكيد على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والمعهد القومى للأورام، لسرعة تشغيل المبانى الجاهزة التي توفرها وزارة الصحة لعلاج الأورام عن طريق أساتذة المعهد في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة أن وزارة الصحة أعلنت استعدادها لتجهيز المستشفيات، والتزامها برواتب الاساتذة والاطباء.