شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: موقع إلكتروني و«واتس آب» لتعريف الحجاج بخدمات وأماكن عيادات البعثة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الخميس، إجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية للحج لهذا العام 1440هـ -2019 م، والتي تم إجراؤها بقاعة معهد تدريب الأطباء بالعباسية.

وقالت «زايد» إنه لأول مرة هذا العام يتم عمل لجنة دائمة للبعثة الطبية للحج ليكون هناك عمل مؤسسي، ينعكس على جودة تقديم الرعاية الصحية «الوقائية، والعلاجية» للحجيج، فضلاً عن متابعة الحالات الصحية المرضية خلال تواجدهم بالأراضي المقدسة.

وأضافت الوزيرة أنها قامت بالسفر إلى السعودية، خلال شهر مارس الماضي، للتأكد من جاهزية فندق إقامة البعثة الطبية وأماكن عيادات البعثة الطبية بفنادق الحجاج المصريين، وشددت على توفير كافة سبل الراحة، سواء لأعضاء البعثة، أو المرضى المقرر استقبالهم بالعيادات.

وأشارت إلى أن دور الوزارة يبدأ قبل سفر الحجاج إلى الأراضى السعودية، وذلك عن طريق الكشوفات الطبية والتطعيمات التي يقوم بها قطاع الطب الوقائي قبل سفر الحاج، حرصاً على صحته وسلامته من أي أمراض معدية.

وأكدت أنه تم إعداد برنامج إلكتروني لتسجيل المتقدمين للقرعة من ديوان الوزارة والمديريات والهيئات التابعة من خلال جهة عملهم، بالإضافة إلى أنه تم استلام أصول طلبات الالتحاق لمراجعتها والتأكد من مطابقتها للضوابط والشروط المنظمة للتقديم.

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وكشفت وزيرة الصحة عن تطوير البرنامج الإلكتروني الخاص بأعمال البعثة الطبية للتسجيل الطبي للمترددين على العيادات الطبية، بهدف تقليل مدة انتظار الحاج بالعيادات لأقل من 30 ثانية لقراءة بياناته الصحية، كما تم تدشين الموقع الإلكتروني «www.mohphaj.eg» لتقديم كافة المعلومات الخاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها البعثة الطبية المصرية للحجاج، فضلاً عن دعمها بخريطة إلكترونية «GPS» توضح توزيع العيادات الطبية المصرية بالسعودية، تيسيراً وتسهيلاً على الحاج لمعرفة أقرب عيادة لمقر إقامته، كما تم تزويد الموقع بكافة المواد التوعوية الصحية متضمنا أرقام تليفونات العيادات بمكة والمدينة المنورة.

ولفتت «زايد» إلى أنه حرصاً على مواكبة التكنولوجيا، فقد تم توفير خدمة التواصل من خلال التطبيقات الإلكترونية «واتس آب» بواسطة الموقع مباشرةً، مشيرةً إلى أنه سيتم استخدام هذا التطبيق لإرسال رسائل صحية توعوية للحجاج المصريين، تساعدهم في أداء مناسك الحج في يسر وسهولة.

وأضافت أنه ستتم زيادة الاهتمام بمرضى الأورام والفشل الكلوي، حيث سيتم تخصيص طبيب ليتابع حالة كل مريض على حدة، نظراً لحالتهم الصحية التي تستوجب متابعتهم المستمرة، مشيرةً إلى أن بعثة الحج المصرية ستكون برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية.

وفيما يتعلق بإجراء القرعة، أوضحت الوزيرة أن البعثة الطبية تشمل كافة التخصصات الطبية، مشيرةً إلى أنه تمت مضاعفة الفرص لكبار السن والخدمات المعاونة تقديراً لعطائهم ولأن فرصهم ربما تكون أقل من زملائهم بالفريق الطبي، حيث ضوعفت الأعداد إلى أربعة رجال وأربع نساء بدلاً من رجلين وامرأتين في الأعوام السابقة، كما كشفت عن إجراء قرعة علنية خاصة هذا العام لشباب الأطباء والعاملين في المناطق الحدودية تقديراً لدورهم في خدمة المرضى في هذه المحافظات.

ووجهت وزيرة الصحة الشكر للدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج لهذا العام، والدكتور محمد حساني، نائب رئيس البعثة الطبية، وفريق الإعداد للبعثة لما بذلوه من مجهود في التجهيزات والإعداد لسفر البعثة.

وكشفت عن تقدم 21 ألفا و771 عضواً للبعثة الطبية للحج هذا العام، موضحاً أنه تم، الخميس، اختيار 200 عضو عن طريق القرعة العلنية، وجارٍ استكمال أعضاء البعثة لـ360 عضواً للبعثة هذا العام.